Claudia López anuncia el 'Plan Marshall' para reactivación económica

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció este miércoles un paquete de incentivos para la reactivación económica de la capital en medio de la pandemia por covid-19.



"Nadie va a venir del resto del mundo para salvar a los bogotanos. Por eso le vamos a proponer al Concejo un paquete de dos acuerdos", afirmó López.El plan lleva por nombre Marshall en referencia al histórico plan de reactivación económica después de la II Guerra Mundial.

El primero será la solicitud de 11 billones de pesos de cupo de endeudamiento y, el segundo, un paquete de alivios.



Esto incluye:



1. Solicitar que para 2021 haya congelamiento del predial para todos los predios residenciales y no residenciales (restaurantes, hoteles, bodegas, locales, oficinas, universidades): "Si esta iniciativa es aprobada en el Concejo, el 100% de los 2,6 millones de predios que tiene Bogotá tendrían congelamiento en el pago del

predial, y además podrán disponer de la opción del pago en cuatro cuotas sin intereses", aseguró la Alcaldía.



Hay que tener en cuenta que esto significa que el monto a cobrar no sube, no que no haya que pagar. En los próximos años seguirá habiendo cobro de predial.



2. Solicitar que los teatros y museos de Bogotá tendrán exención del pago de predial en los años 2021 y 2022 y que, después de eso y hasta el 2030, solo paguen el 50 %. Este es un apoyo para el sector cultura, que ha resultado especialmente afectado.



3. Solicitar descuentos en el impuesto de Industria y Comercio (ICA): esto "contempla

descuentos en el gravamen para las empresas que hayan tenido pérdidas económicas en 2020. El descuento ofrecido está entre el 5% y el 15% del impuesto a cargo, de acuerdo con el porcentaje de reducción de sus ingresos"



4. La adopción voluntaria del Régimen Simple de Tributación (RST): pensada para reducir la carga tributaria en las empresas y, así, estimular la formalización.



Esto también incluye que el Distrito asuma "un porcentaje del costo del registro y renovación de la matrícula mercantil para los empresarios que se formalicen a partir de 2021, y hasta 2026, mediante la inscripción en el Registro de Información Tributaria - RIT o en el Régimen Simple de Tributación".



5. Aplicar la progresividad en la tarifa del impuesto de Industria y Comercio (ICA): esto aplicará para las empresas que se inscriban en el RIT hasta 2027. "Esto les permitirá pagar entre el 20 y el 80% de la tarifa actual durante los primeros cuatro años, y solo tributar la tarifa plena a partir del quinto año", aseguró la Alcaldía.



Adicionalmente, la alcaldesa anunció una línea que proteja a los contribuyentes y reciba denuncias de focos de corrupción al interior de las entidades que manejan trámites e impuestos.

¿Cómo sostener eso financieramente?

"Nosotros sabemos que este es un año de menor recaudo. Este no es un proyecto para recaudar en el corte plazo, sino para que a futuro nos vayamos recuperando poco a poco. ¿Cómo lo vamos a recuperar? Con deuda. Esa caída la vamos a compensar en el corto plazo con deuda, 11 billones pesos", aseguró López.



Por otro lado, para que se pueda equilibrar la balanza tributaria, el Distrito aumentará la carga en dos sectores desde el predial y el ICA.



Primero, se aumentaría la tarifa de impuesto predial a predios residenciales cuyo valor catastro sea superior a 1.092 millones de pesos. La tarifa aumentará en un punto por mil.



Segundo, para ciertos negocios habría un aumento de tarifa del ICA. Quedaría así:



- Comercio de productos a través de internet al por menor (plataformas como PSE, Domicilios.com, Rappi), la tarifa quedaría en 13,8 por mil.



- Actividades económicas de servicios profesionales a través de consultoría, la tarifa quedaría en 9,66 por mil.



- Actividades económicas de potencial crecimiento económico en cuanto al nivel de ingresos brutos generados durante 2020, la tarifa aumentaría en un 20 %.



Todo está sujeto al resultado del debate del Concejo.



Noticia en desarrollo...

