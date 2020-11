Corredor Verde de la Séptima será con buses duales eléctricos

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó este lunes el diseño conceptual del Corredor Verde de la Carrera Séptima.



Este proyecto terminó fase de participación y cocreación a principios de noviembre, después de haber recibido cerca de 50.000 propuestas ciudadanas.

Los hallazgos del proceso participativo hecho a través de Streetmix para el Corredor Verde de la Carrera Séptima indican que hay quienes sí desean una redistribución del espacio en pro de la bicicleta. El informe definitivo de hallazgos, que pudo conocer EL TIEMPO, muestra que 56 % de los diseños buscaban incrementar el espacio para movilidad bicicletas y patinetas y que el 19 % proponía reducir el espacio para el transporte particular.

Diseño del corredor verde para la séptima El transporte público en este corredor vial será limpio y eléctrico

8:54 a.m: Gehl Architects presenta su análisis



"Es importante que se considere un diseño por tramos, que responda a las diferentes condiciones que existen", aseguro Gehl Architects, imporante firma internacional que asesoró el proyecto, quien indicó que los tres pilares del proyecto serán la movilidad sostenible, el diseño ecológico y el sentido de lugar.



Datos recopilados:



- Por la carrera Séptima, a la altura del Museo Nacional, se mueve 828 peatones por hora.



- Para acceder a la estación Museo Nacional, 250 personas cruzaban la calle de manera insegura. Se detecta la necesidad de cruces seguras.



- Se detectan hasta 864 ciclistas por hora en el corredor de la Séptima.

La propuesta: buses duales eléctricos y redistribución del espacio público

La alcaldesa de Bogotá hizo un análisis en el que revisó ventajas y desventajas de los distintos sistemas de movilidad.



De plano, descartó TransMilenio y balanceó pros y contras de un tranvía. A este último, le vio la dificultad de que bloqueaba las intersecciones y de que se convertía en una especie de "muro" entre el occidente y el oriente de la Séptima.



Movilidad



Entonces, partiendo de que la Carrera Séptima tiene segmentos diferenciados, propuso una alternativa flexible: buses eléctricos duales y dos cables eléctricos.



"Esto no tiene nada que ver con una troncal de TransMilenio como la troncal de la avenida Caracas", insistió López y sostuvo que este sistema con carriles segregados "en nada se parece" a las troncales. Las estaciones serán abiertas y no necesariamente por el centro, sino con estaciones que se ubiquen en distintos puntos de acuerdo a la estructura del corredor vial.



Los cables eléctricos estarán ubicados en Usaquén y en el centro de Bogotá. El del Centro aún no está estructurado: de los estudios y diseños dependerá saber su costo.



"Se garantizará que al menos 87 % de los viajes sean limpios", comentó López y anotó, "hoy el 50 % del espacio de la Séptima es para los carros; aquí el 50 % de los espacios será para los peatones".



Además, tendrá una ciclorruta de 24 kilómetros. Al final, el diseño conceptual tendrá un "triple diseño" para tres tramos:



Séptima Centro (calle 1 - calle 40);

Séptima Chapinero (calle 40 - calle 100)

Séptima Usaquén (calle 100 – calle 200).



Se utilizarán los estudios de la Alcaldía anterior y los predios adquiridos; sin embargo, el concepto cambiará.



La distribución del espacio será así:



50 % para peatones

29 % para transporte público

15 % para carros particulares

6 % para bicicletas

​

"El Corredor Verde Séptima no sólo intervendrá la vía desde la calle 26 hasta

la calle 200 sino que además ya tiene los recursos previstos para integrar en

el diseño y la funcionalidad de conexión verde del corredor, su conexión

ambiental y de movilidad sostenible en los cruces con las calles 45, 53B, 72,

73B, 79, 85, 92, 94, canal molinos, y calle 116", indicó la Alcaldía de Bogotá en un comunicado.



Plazas Públicas



Habrá 16 plazas públicas en

Calle 26 (3 entre Museo Nacional y Parque Nacional)

Calle 45

Calle 53

Calle 63

Calle 72

Calle 80

Calle 88

Calle 116

Calle 127

Calle 134

Calle 147

Calle 153

Calle 162

Calle 183

Calle 200

Así sería la Séptima, punto a punto

A continuación, destacamos los principales elementos de cada uno de los tramos clave del Corredor Verde.



Hacen parte de un diseño conceptual que será nuevamente discutido con la ciudadanía y que debe traducirse en estudios y diseños.

Tramo Usaquén

Calle 161 con carrera Séptima

Medios de movilidad:



Cable de Santa Cecilia (requerirá inversión de 0,4 billones de pesos)

Carril de buses eléctricos (4 carriles) (estación en el centro)

Carril exclusivo para vehículos (4 carriles)

Carril de bicicletas



Para vivir



Equipamiento cultural en cable de Santa Cecilia

Corredor comercial (y con opciones de ubicación para vendedores informales)

​Activación de fachadas

Potencial de equipamiento cultural



Lo ecológico



Siembra de árboles nativos

Zonas verdes y parques

Sistema urbano de drenaje

Corredor Verde Foto: Alcaldía de Bogotá

Calle 116

Medios de movilidad:



Carril de buses eléctricos (estaciones abiertas, 4 carriles exclusivos)

Carril exclusivo para vehículos (4 carriles)

Ciclocarriles

Ampliación de andenes



Para vivir



​Activación de fachadas

Espacio para comercio informal (organizado)

Gimnasio al aire libre

Eje gastronómico



Lo ecológico



Siembra de árboles nativos

Zonas verdes y parques

Sistema urbano de drenaje

Corredor Verde Foto: Alcaldía de Bogotá

Tramo Chapinero

Calle 80 con carrera Séptima

Medios de movilidad:



Carril de buses eléctricos (flexibilidad de ubicación de carriles y estaciones por las condiciones de la vía)

Carril exclusivo para vehículos (2 carriles)

Ciclocarriles

Ampliación de andenes



Para vivir

​

Corredor comercial (y con opciones de ubicación para vendedores informales)

​Activación de fachadas

Potencial de equipamiento: parque de la mujer

Mercados itinerantes (eje Plaza de los anticuarios)



Lo ecológico



Siembra de árboles nativos

Zonas verdes y parques

Sistema urbano de drenaje

Corredor Verde Foto: Alcaldía de Bogotá

Calle 72 con carrera Séptima

"Este va ser uno de los puntos más críticos", comentó López por la complejidad de la conexión con la calle 72.



Medios de movilidad:



Carril de buses eléctricos (exigirá subterranizar para que los viajes en bicicleta y en movilidad peatonal se hagan en la superficie)

Ciclocarriles

Ampliación de andenes



Para vivir

​

Arte local y urbano

Gran plazoleta

​Activación de fachadas

Potencial de equipamiento cultural



Lo ecológico



Siembra de árboles nativos

Zonas verdes y parques

Sistema urbano de drenaje

Corredor Verde Foto: Alcaldía de Bogotá

Parque de los Hippies

Medios de movilidad:



Carril de buses eléctricos

Carril exclusivo para vehículos (2 carriles)

Ciclocarriles

Ampliación de andenes



Para vivir



Plazoleta (Plaza de la Revolución) (con potencial de equipamiento cultural)

​Activación de fachadas

Potencial de equipamiento cultural (se compró predio de la actual bomba de gasolina)

Espacio comercio informal (organizado)



Lo ecológico



Siembra de árboles nativos

Zonas verdes y parques

Sistema urbano de drenaje

Bosque urbano

Corredor Verde Foto: Alcaldía de Bogotá

Calle 53 con carrera Séptima

Medios de movilidad:



Carril de buses eléctricos

Carril exclusivo para vehículos (2 carriles)(costado occidental)

Ciclocarriles

Ampliación de andenes



Para vivir



​Activación de fachadas

Potencial de equipamiento cultural

Actividades para estudiantes

Eje gastronómico



Lo ecológico



Siembra de árboles nativos

Bosques urbanos

Sistema urbano de drenaje

Corredor Verde Foto: Alcaldía de Bogotá

Tramo Corazón Verde

Parque Nacional

Medios de movilidad:



Carril de buses eléctricos

Ciclocarriles

Ampliación de andenes

Carril de vehículos (pacificado) (solo para ingreso y salida)



"Nuestra propuesta es extender la peatonalización de la Séptima desde la calle 24 hasta la calle 40. Pero habrá transporte público", comentó López. Sin embargo, confirmó que habrá un carril pacificado con velocidad baja para que los conductores que vivan o trabajen en la zona puedan entrar y salir.



Para vivir



Corredor comercial (y con opciones de ubicación para vendedores informales)

​Activación de fachadas

Mercados itinerantes

Museo al aire libre



Lo ecológico



Siembra de árboles nativos

Zonas verdes y parques

Sistema urbano de drenaje

Renaturalizar cuerpos de agua

Corredor Verde Foto: Alcaldía de Bogotá

Museo Nacional

Medios de movilidad:



Carril de buses eléctricos

Ciclocarriles

Ampliación de andenes

Carril pacificado de vehículos (solo ingreso y salida de edificios)





Para vivir



Espacios para comercio informal (organizado)

Eje gastronómico

Graderías frente al museo

Teatros al aire libre



Lo ecológico



Siembra de árboles nativos

Zonas verdes y parques

Sistema urbano de drenaje

Corredor Verde Foto: Alcaldía de Bogotá

Centro Internacional

Propuesta de un cable áéreo

​

Trazado propuesto: Museo Nacional - Monserrate - Guadalupe - Santa Fe - Primera Línea del Metro de Bogotá (estación Voto Nacional)



Funcionará en forma de herradura

Corredor Verde Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Qué viene ahora?

La Alcaldía de Bogotá abrirá una nueva fase de participación que durará hasta el 12 de diciembre y que permitirá ajustar el diseño.



Para participar y opinar, puede ingresar a: https://www.septimaverde.gov.co/



Así las cosas, a finales de diciembre, se entregará el diseño final al IDU para que empiece el proceso de estudios y diseños.

¿Cuándo estaría listo?

Cada una de las etapas y tramos se entregará en plazos distintos dependiendo de su complejidad:



Séptima Centro (calle 1 - calle 40): 2024

Séptima Chapinero (calle 40 - calle 100): 2025

Séptima Usaquén (calle 100 – calle 200):2025



La construcción será entre 2022 y 2023

