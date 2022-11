Tras la consulta del presidente Gustavo Petro a los constructores chinos del Metro de Bogotá sobre la posibilidad de que reviva su intención de construir parte de la línea 1 por debajo de tierra, la alcaldesa Claudia López habló con EL TIEMPO sobre lo que va a pasar con el megaproyecto que los bogotanos esperan, infructuosamente, desde hace más de 70 años.

López se reunió este viernes con el Presidente, que siempre ha sido un duro crítico del Metro elevado pero que tras ganar las elecciones se comprometió a honrar los compromisos del Gobierno Nacional con el proyecto que ya viene avanzando por varias zonas de la ciudad.



En la entrevista, la Alcaldesa dijo que respeta la consulta de Petro a los chinos y aseguró que el mandatario le aseguró que el megaproyecto no está en riesgo, y tampoco la construcción de la Calle 13.

Pero también reveló el reclamo que le hizo al Presidente.



Al ser preguntada por qué la Alcaldía no estuvo en la reunión con los chinos, esta fue su respuesta: "No estuvo la alcaldía. Le dije al Presidente ‘usted cuenta conmigo y yo con usted. Soy su vecina, solo tengo que cruzar la calle. En adelante, cuando quiera hacer la reunión que usted quiera de Bogotá, siempre que esté la alcaldía para que no se formen rumores innecesarios’".

