La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, volvió a manifestar su rechazo a la propuesta de humanización del sistema carcelario, justicia restaurativa y reforma del sistema penal, que propone el Gobierno Nacional, de mano del ministro de Justicia, Néstor Osuna.

Explicó que durante los primeros tres años de su administración se logró reducir el homicidio y tener la cifra más baja en la historia de Bogotá con 12,8%. Añadió que lo mismo ha pasado con los delitos como el robo de carros, de motos, de bicicletas.



Añadió que lo que no baja es el atraco a personas. ”El Estado debe garantizarles a las personas que no los roben y resulta que lo que está proponiendo el ministro de Justicia es que quieren hacer una humanización de las cárceles, el cual busca encarcelamiento para aliviar el hacinamiento, y no estoy de acuerdo con eso”, manifestó.

La mandataria agregó que a la Policía y a la Fiscalía invierten gran parte de su operación en infiltrar a bandas criminales pero que , cuando se trata del atraco, ocho de cada personas terminan quedando libres: “El ministro plantea que a estos delincuentes les van a bajar la pena, a otros les van a dar casa por cárcel y a casos de raponeo o extorsión van a dejar libres a los implicados. Esto es impunidad total. Si el Gobierno no puede con unos apartamenteros, sencillamente no lo hará con el ELN”.

Además, dijo que el proyecto liderado por Osuna raya en el populismo y la impunidad. “Las víctimas de intimidación con un cuchillo, de un robo, quieren ver a ese delincuente en la cárcel. Lo que proponen es la feria de la impunidad. El Estado le va a decir a la ciudadanía que, si los roban, no importa. Yo soy servidora pública de un Estado social de derecho y que no me vengan a decir que no hay justicia social”, aseveró.

El ministro Osuna, por su parte, ha defendido el proyecto en varios medios de comunicación. “Lo que buscamos es la resocialización de los delincuentes. La alcaldesa puede tener una idea errónea del proyecto, que no es de excarcelación, ni de impunidad. Buscamos que las personas que estén presas trabajen, estudien, desarrollen alguna actividad para que cuando salgan desarrollen algún oficio”, explicó.

REDACCIÓN BOGOTÁ