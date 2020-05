Claudia López afirmó que hay presión del Gobierno Nacional

La intervención de la alcaldesa de Bogotá en el foro virtual 'Women's Leadership in the post covid-19 era' causó polémica por una contundente frase contra el Gobierno Nacional. “Yo aquí lidero la ciudad capital con un gobierno de centro izquierda, frente a un gobierno nacional de derecha, Donde la presión es volver a la normalidad, volvamos a producir volvamos al empleo, es que vamos a perder más vidas por el hambre que por la pandemia, volvamos, volvamos, volvamos”, fue lo que afirmó López.

Además mencionó que “Bogotá va a terminar la cuarentena nacional después de una gran puja con el Gobierno Nacional que ha estado siempre en la atención de quererla levantar muy rápido”.



Pero el comentario no quedó ahí, la mandataria también se refirió a las enseñanzas que debe dejar la pandemia, “tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida, que tenemos que desarrollar una nueva normalidad social, económica y cultural”, dijo. En este ámbito destacó que las ciudades deben repensar la manera de producir y consumir cambiando los ritmos en términos de espacio y tiempo colectivo, pero no aglomerado y congestionado.



La alcaldesa aseguró que de ahora en adelante hay que planear territorios diferentes, “ciudades donde haya acción colectiva, pero no con el nivel de aglomeración que teníamos, ciudades en donde ya no podemos tener transporte masivo como lo definíamos, ciudades que no pierdan la agenda, que sean más feministas, que no dejen la agenda de las mujeres”, intervino.



Sin embargo también destacó que la emergencia ha traído cosas positivas, destacó principalmente la mejoría en la calidad del aire, y dijo que el trabajo ahora se concentrará en “organizar una Bogotá en 24 horas que opere en unos turnos distintos”, puntualizó.



Con respecto al tema de mujer afirmó que llegó el momento de “convocar a la academia y en particular a las mujeres en la academia, a las mujeres en la ciencia, a las mujeres en la economía porque son preguntas que tenemos que responder e implementar muy rápido”, dijo.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo @BogotaET​