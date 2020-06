'Si no van a ayudar, por lo menos no dañen': Claudia López

Un día después del Día Sin Iva y a pocas horas de recibir al menos 100 ventiladores prometidos por el Gobierno Nacional, Claudia López hizo un llamado de atención por lo ocurrido en la jornada de descuentos.



"En las próximas semanas veremos las consecuencias de la irresponsabilidad del Día Sin Iva", alertó la alcaldesa y agregó "Salieron a decir que solo se habían producido 85 aglomeraciones. ¡Una puede producir un brote masivo!".

Según reportes de la Secretaría de Gobierno, este viernes hubo cierre preventivo de cuatro establecimientos por fallas en la logística de la jornada.



"Ayer hubo aglomeración irresponsable por una medida mal diseñada", insitió López quien, este viernes, pidió al Gobierno reevaluar los próximos días sin IVA, programados para julio.

(Le puede interesar: Claudia López pide al Gobierno Nacional que reconsidere el día sin IVA)

De otro lado, aunque mencionó que este sábado el Gobierno Nacional entregará parte de la cuota de ventiladores que le debía a la capital para la ampliación de UCIs, esto no compensaría totalmente lo ocurrido.



"El Ministro de Salud me llamó ayer a decirme que este sábado nos iban a entregar los primeros ventiladores. Pero la vida no consisten en que el que peca y reza empata (...) De nada nos sirve que un día nos disparen el contagio y al otro día nos entreguen el 10 % de los ventiladores que nos prometieron. En todo caso gracias", criticó la alcaldesa.

(También: Bogotá registró más de 1.000 contagios en un día)

De nada nos sirve que un día nos disparen el contagio y al otro día nos entreguen el 10 % de los ventiladores que nos prometieron FACEBOOK

TWITTER

Recordó que el compromiso del Gobierno Nacional, al comienzo de la emergencia sanitaria, era apoyar en un 70 % la ampliación de las UCI de Bogotá. De hecho, la ciudad entró la semana pasada en alerta naranja por haber alcanzado una ocupación superior al 50 %.



"Bogotá ha hecho un esfuerzo de cuidado enorme todo pagado con los impuestos de los bogotanos. Yo solo pido un poquito de coherencia", manifestó López.



Además, explicó que la cancelación del plan piloto para la apertura de la ciclovía y de parques en la ciudad se debió, en parte, a lo ocurrido este viernes. "Ayer hubo aglomeración irresponsable por una medida mal diseñada. Eso obviamente nos limita: ya asumimos un riesgo, no podremos asumir más por ahora".

(Además: Vea los nuevos buses EuroVI del Sitp con herramientas de bioseguridad)

BOGOTÁ