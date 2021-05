'Bogotá rechaza apelación a polarización y fuerza': López a Uribe

El paro nacional en Colombia completa más de un mes y varios políticos han reaccionado frente a la forma como se ha manejado la crisis, a las propuestas de cada una de las partes y las declaraciones de entidades internacionales.



El pasado 28 de mayo, el Centro Democrático publicó un comunicado solicitando al Gobierno una serie de puntos "ante la inmensa dificultad de nuestra democracia".



Entre las solicitudes de los congresistas del partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe está el despliegue total de la Fuerza Militar y de Policía, con militarización en zonas del país "donde hay grave amenaza contra la seguridad de los ciudadanos". También, propusieron encargarles a oficiales de alto rango unidades para desbloquear las vías.



En el documento, fueron enfáticos en decir que "rechazan cualquier negociación con el Comité de Paro" y le pidieron al Gobierno Nacional "acelerar la consecución de recursos pagados por los más pudientes para financiar la lucha contra la pobreza y la política de juventud".



Ante esto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reaccionó en su cuenta de Twitter y escribió: "Ni una palabra de reconocimiento a las víctimas, ni una garantía de no impunidad, ni una respuesta adicional a la crisis social, y en cambio se ordena militarización".



Y añadió: "Bogotá rechaza esa apelación a la polarización y a la fuerza, y perseverará en el diálogo y las respuestas de fondo".

Ni una palabra de reconocimiento a las víctimas, ni una garantía de no impunidad, ni una respuesta adicional a la crisis social y en cambio se ordena militarización!



Bogotá rechaza esa apelación a la polarización y la fuerza y perseverará en el diálogo y las respuestas de fondo. pic.twitter.com/lpFvdemGtS — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 29, 2021

Esta semana, la mandataria local aseguró que hay políticos que financian las protestas en Bogotá: "Hay mucho político metido en esto; también metiendo plata para mantener la protesta. Ha habido muchos, sobre todo, de la Colombia Humana".



El senador y líder de Colombia Humana, Gustavo Petro, reaccionó y dijo: "A mí no me importa la calumnia de Claudia contra nosotros, solo porque no fue capaz de pactar nuestra propuesta de priorizar la inversión en sedes de la universidad pública y el metro subterráneo".



