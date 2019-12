Clases de economía en la calle para apoyar el paro sin bloquear vías

Este miércoles 18 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, se dictará una clase de teoría económica acerca de la circulación del dinero en la carrera 7.ª con calle 72. No es en un salón de clase, no hay universidad ni tablero. Es en la vía pública: en la escalera, en el andén, en la calle.

Cualquiera que se asome por allí podrá escuchar las razones por las que el profesor Juan Gabriel Gómez, vinculado a la Universidad Nacional, dice que la reforma tributaria debe modificarse. Sin embargo, su llamado es a la protesta pacífica.



En la invitación a su clase sostiene que “no se vale impedir el acceso al edificio de la Bolsa, interrumpir el tráfico o confrontar a las autoridades”.

La cita es, justamente, frente al edificio en el cual está ubicada la Bolsa de Valores de Colombia. “Para nosotros tiene un gran peso simbólico desarrollar nuestra jornada en ese lugar”, dice Gómez, que estará a cargo de la jornada de hoy. Explica que estos actos los hace para mostrar una protesta social alternativa y que no es necesario perturbar la cotidianidad de otros ciudadanos para manifestar su descontento.



“Hay mucha gente que está a favor de las reivindicaciones del paro, pero en contra de que el país se paralice. Yo estoy en sintonía con esa actitud”, dice el profesor. Él propuso esta iniciativa el año pasado, debido a que deseaba que sus clases continuaran a pesar del paro que se desarrolló en la Universidad Nacional.



Cuenta que algunos de sus alumnos le dijeron que las clases no podían seguir, pero él insistió en que las haría, así fuera en otra parte. Terminó dando una cátedra de Teoría Política en el centro comercial Gran Estación. Allí continuó con determinación su calendario académico.



Al igual que Juan Gabriel Gómez, decenas de profesores y alumnos universitarios han hecho sus clases sentados en las sillas de los parques, parados en la mitad de las plazas e incluso cobijados por los aleros de los establecimientos bajo la lluvia. Su intención es darle más calle a la academia.



Esa distancia que hay entre las universidades y la sociedad siempre ha sido objeto de críticas. “A veces uno conoce estudios increíbles sobre cómo deberían ser ciertos procesos, pero nunca se vuelven realidad porque la gente no los conoce y tampoco se usan en la política pública”, dice Daniela Álvarez, egresada de la Universidad de los Andes, quien ha asistido a jornadas de clases en la calle para hablar de la educación en Colombia.



Estudiantes y profesores le hablan a la gente de temas tan diversos como la reforma tributaria y la economía feminista. Usan transmisiones de Facebook Live para reproducir las jornadas y que los conceptos puedan ser repasados por los ciudadanos. En los videos que hay en internet, los profesores están rodeados de multitudes, como si fueran estrellas pop.



Por ejemplo, el miércoles pasado, en la plaza de Las Nieves, un grupo de profesores de Economía de la Universidad Nacional dictó clases dedicadas a explicar temas políticos y económicos de la actualidad del país. Abordaron ‘Efectos de la reforma tributaria para los ciudadanos de a pie’ o ‘La situación del campo en Colombia’.



“Creo que este es un intercambio muy interesante en ambos sentidos. Para la ciudadanía, que accede a espacios a los que normalmente no podría acceder, y para los profesores, que tienen la posibilidad de acercarse a la realidad de las personas”, dice Natalia Moreno, economista y profesora de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional.



Moreno cuenta que no se imaginaron que tanta gente llegara a escucharlos. “Recuerdo que, como el sonido estaba malo, alguien fue a una papelería para que nos prestaran un megáfono”, señala la profesora. Incluso, a mitad de la clase empezó a llover. Los maestros sacaron sus sombrillas, lo mismo hicieron los ciudadanos y la clase continuó con el mismo impulso.



“Nuestra intención es acercarnos a la ciudadanía, escucharla y darle motivos para que apoye el paro, que es una causa con la que hemos estado de acuerdo abiertamente”, explica Moreno. Ella y otros profesores hacen de las clases un acto de activismo político con el que buscan darle herramientas a la sociedad para que entienda su propia realidad.



