Camión de ejercicio estaría generando contaminación auditiva

En la esquina de la calle 26 entre carreras 37 y 38, una tarima de aeróbicos con música está presente en las jornadas de ciclovía dominical para desarrollar actividades recreativas y deportivas, de 9:30 de la mañana a 12 del mediodía. Sin embargo, este espacio ha generado molestia en algunos residentes que viven cerca del corredor vial.

Un lector, que prefirió ocultar su identidad, se comunicó con EL TIEMPO para denunciar un problema de contaminación auditiva que estaría generando esta empresa.

“Los vecinos de la calle 26 tenemos problemas de contaminación auditiva por el simple hecho de vivir sobre una avenida principal. Ahora, cuando en los domingos parecían bajar los decibeles por la ciclovía, llegan a quitarnos un espacio que se supone sería de tranquilidad”, afirmó.



Las actividades aeróbicas, que pertenecen a la empresa Smart Fit, se han realizado sobre la calle 26 desde el primer domingo de mayo del 2019 y han estado presentes alrededor de Bogotá desde diciembre del 2018.



El denunciante ha vivido cerca del corredor vial por 20 años en el edificio Torre Central, ubicado en la carrera 38. Cuenta que no es el único residente afectado y que otros vecinos han tomado su misma posición.



El camión en donde se desarrollan los entrenamientos recreativos gratuitos, denominado smart truck, es una propuesta de la alianza que firmó la cadena de gimnasios con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. A pesar de promover la actividad física en la capital, no estaría teniendo en cuenta el nivel de volumen en la calle 26.



“Tengo mis paredes insonorizadas y aun así es inevitable que el ruido generado por los parlantes acabe con el descanso del estrés semanal. Esto va en contra del Código de Policía”, señaló el denunciante.



En respuesta, el IDRD le dijo a este diario que los estándares máximos permisibles de emisión de ruido, expresados en el artículo 82 del Código, serán revisados y se tomarán las medidas pertinentes.



Antes de hacer su denuncia, el residente se dirigió a la plataforma de aeróbicos desde mayo pasado. Cuenta que el personal de Smart Fit le dijo que cambiarían de carrera en junio, pero, según él, no lo han hecho.



De acuerdo con el cronograma enviado por el IDRD, todos los domingos de mayo estarían sobre la carrera 37, pasando a la 36 este mes y por último a la 38A en julio.

“La persona de Smart Fit me mintió porque de aquí no se han movido. Reconozco el derecho de la gente a tener lugares de esparcimiento y al libre desarrollo de la personalidad ejercitándose, pero aquí se vulnera el derecho colectivo de más de 80 unidades familiares del conjunto residencial”, dijo el denunciante.



Para hacer seguimiento a esta situación, el IDRD le dijo a EL TIEMPO que se reunirá con el residente el próximo 30 de junio “para contribuir en la mejora del bienestar común, verificar la situación y lograr acuerdos que beneficien a las dos partes”



