Existe un paradigma acerca de cómo los procesos de urbanización tienen como consecuencia mayor bienestar para su población en términos económicos, sociales, políticos y culturales. Sin embargo, las ciudades en Colombia se han convertido en el epicentro de desigualdades, desconfianza, violencia e inseguridad. El modelo de bienestar que hemos desarrollado para las urbes ha fracasado, ya que quienes habitamos el territorio no percibimos satisfacción en nuestra calidad de vida.



Esta afirmación se confirma con la reciente encuesta de percepción ciudadana #miVozmiCiudad realizada por la Red de Ciudades Cómo Vamos, la cual encuestó cerca de 30.000 personas en 37 municipios de Colombia y tuvo como principales resultados que el 63,1% de los encuestados dijo que las cosas van por mal camino. Esta encuesta que analiza diversos temas de calidad de vida, evidencia que el ámbito con peores resultados está reflejado por la seguridad ciudadana y como consecuencia fue el tema que la ciudadanía priorizó como el principal desafío al que debería prestarle atención las alcaldías (55,92%).



Según esta encuesta, para noviembre de 2021 solo el 11,2% de las personas encuestadas se sienten seguras en las 37 ciudades; con casos que preocupan como el de Bogotá (4,1%), Cali (5,4%) y Barranquilla (9,3%) al ser parte del grupo de ciudades principales del país. Estos resultados también habían sido evidenciados por la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2021, realizada por el DANE, que reportó que en el periodo 2021, la percepción de inseguridad a nivel nacional fue de 44 por ciento, más de 5 puntos superior a la registrada en 2020.

¿Qué podemos hacer?

Los temas de seguridad han sido históricamente delegados principalmente a la responsabilidad del Estado y sus respectivas instituciones. No obstante, la seguridad como tantos otros retos urbanos no es solo un tema de seguridad. Si bien el rol del Estado es esencial en estrategias como la provisión de pie de fuerza que garantice presencia territorial para disminuir homicidios y hurtos, la desarticulación de bandas criminales y las labores de inteligencia; la ciudadanía y la política social juegan un papel fundamental en mejorar la seguridad de las ciudades.



Por ejemplo, de acuerdo con al estudio “Los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina y El Caribe” realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala que para el año 2017 la región tenía 307 agentes de policía por cada 100.000 habitantes, una tasa similar a Oriente Medio y Norte de África (365) y Europa y Asia Central (278) y mucho más alta que América del Norte (222) y Sudáfrica (125). Sin embargo, la policía no parece ser demasiado efectiva en la región dado que las tasas de homicidio son mucho más altas en los países de la región en comparación con las otras regiones.



En ese sentido, una reactivación económica como la evidenciada en 2021, debe ser acompañada de políticas sociales que ofrezcan oportunidades para los grupos poblacionales y territorios más vulnerables. No es casualidad que según #miVozmiCiudad, quienes más aseguran haber sido víctimas de delitos son los jóvenes entre 18 y 25 años (43,3%) y con mayor presencia en el nivel socioeconómico bajo (38,9%). Urge que el modelo de bienestar post crisis a causa de la pandemia, ponga en el centro a las personas y sus necesidades.



Finalmente, ese nuevo modelo de bienestar debe impulsar la seguridad centrada en la ciudadanía, reivindicando el papel que juega la cultura ciudadana en la crisis de seguridad que adolecemos. Partiendo de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y ciudadanas desde el análisis de causas como en la generación de soluciones y de la misma forma exigir a las instituciones que las políticas y programas desarrolladas no solo sean para sino con la ciudadanía. Según el consolidado de la Policía Nacional para el 2021, la segunda causa de muertes son las riñas entre personas que causaron la muerte de 2.716 víctimas en total durante el 2021.



En conclusión, hemos sido testigos en estos últimos dos años como el paradigma sobre el que se ha construido el desarrollo ha fracasado ¿por qué no probar nuevas formas de construir nuestra sociedad y su relación Estado-ciudadanía?

