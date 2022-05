A pesar que cuatro de los siete candidatos presidenciales fueron alcaldes de las principales ciudades del país, y tienen experiencia en la gestión local, sus propuestas son escasas y flojas en relación con el desarrollo de los entornos urbanos del país.



No salen de lugares comunes y poco les interesa profundizar en los debates y aportar ideas que solucionen los problemas que hoy aquejan a las ciudades.



Hablan de mejorar la seguridad ciudadana, pero desconocen que la gente tiene miedo de salir a la calle por los atracos constantes, donde cada vez predomina la violencia y el uso de armas. Hablan de endurecer penas pero no de solucionar el hacinamiento en cárceles y estaciones de policía. Hablan de más inversión social pero no de cómo mejorar los procesos de re-socialización y justicia. Hablan de aumentar el pie de fuerza o de reformar la policía, pero no de la falta de confianza en las autoridades y la ausencia de mecanismos para proteger a las víctimas de hurtos.



En los temas de movilidad poco interés despierta la crisis financiera en los sistemas de transporte público de las ciudades, prometen más infraestructura pero nunca mencionan si van a garantizar los recursos para su operación o si van a subsidiar tarifas. También omiten los debates sobre la legalización de las plataformas de transporte público y mucho menos mencionan el problema de accidentalidad por culpa de las motos. Ni qué decir de la congestión vehicular y el crecimiento desmedido del parque automotor. Hablar de eso les quita votos, cuando en realidad son problemas que demandan posiciones y propuestas en la campaña presidencial.



Poco se habla de autonomía territorial y descentralización. Algunos mencionan continuar con el catastro multipropósito, modificar la ley de ordenamiento territorial y fortalecer los esquemas tributarios y fiscales, pero poco de cómo combatir la corrupción en las administraciones locales y las prácticas clientelistas y burocráticas que las aquejan.

Mucho menos hacen referencia acerca de cómo reducir la pobreza y el hambre más allá del otorgamiento de subsidios, donde se ha demostrado que en muchas ciudades los procedimientos para seleccionar beneficiarios están permeados por prácticas politiqueras. Incluso, hasta los muertos reciben ayudas económicas.



Otro claro ejemplo de corrupción, y sobre el cual se ha omitido abrir la discusión en el debate presidencial, es la manera de evitar que los contratistas que se benefician de los recursos del Estado para realizar obras públicas, reciban adicciones y prórrogas a pesar de que incumplen con los tiempos de ejecución y entrega de las mismas, un tema que tampoco da votos, pues no quieren afectar el flujo de caja para el financiamiento de sus campañas.



En relación con los temas ambientales, todos quieren insertarse en la moda verde hablando de sembrar más árboles y conservar los ríos, pero la sostenibilidad de las ciudades no es un tema de narrativas para captar votos jóvenes. Exigen atención los temas de aprovechamiento de residuos sólidos, la infraestructura sostenible, la transición energética, el mejoramiento de la calidad del aire y la gestión ambiental en los territorios.



Candidatos: los temas urbanos son importantes. El futuro de la nación y el desarrollo económico del país pasa por las ciudades. Estas no solo son importantes en términos electorales por lo que significan para ganar la Presidencia; reclaman atención y soluciones para los problemas que aquejan la calidad de vida de sus habitantes.



Tengan la seguridad de que a la hora de gobernar se convertirán en temas relevantes en la agenda nacional que, de una u otra manera, van a requerir mayor atención, pues hoy están tomando fuerza en la opinión pública.

ÓMAR ORÓSTEGUI

FUTUROS URBANOS