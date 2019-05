¿Qué son las ciudades cinéticas y por qué serían una buena idea?

¿Podría usted imaginar una ciudad en la que sus estructuras, espacios y servicios cambien al ritmo de las dinámicas sociales? Rahul Mehrotra, director de la firma de arquitectura RMA y profesor del departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Universidad de Harvard, sí lo ha pensado y lo llama ‘Kinetic city’ o ‘Ciudad cinética’. Y ha investigado su aplicación para Mumbai (India) y su extensión a otras urbes en América Latina.

“Arquitectos, diseñadores y desarrolladores solemos pensar en la ciudad como algo estático. Pero la verdad es que estas se construyen con la gente. Por ejemplo, Corferias es una forma de ‘ciudad cinética’. Se desmonta algo y sabes que viene otra cosa más grande”, le dijo Mehrotra a EL TIEMPO durante el ‘Foro Internacional de Desarrollo Urbano al servicio de la integración, la sostenibilidad y la productividad’, organizado por Camacol.

Este arquitecto ha analizado en los últimos años las ciudades de la India y ha identificado dos perfiles que coexisten en las metrópolis: lo estático y lo cinético. La ciudad estática es la que conocemos, la que está hecha de concreto y ladrillo, y además ofrece soluciones permanentes a las necesidades de la población; la cinética es una nueva propuesta para abordar los retos del siglo XXI.

“Estamos creando soluciones permanentes para problemas temporales. Hoy vemos cambios vertiginosos; la gente se mueve, hay migraciones. En 10 años no sabemos cómo va a ser el mundo”, reflexiona Mehrotra. El académico explica que la urbanización desbocada, impulsada por un sistema capitalista y dominado por privados, está llevando a una mayor densificación de las urbes. Algo que no siempre significa una mejor calidad de vida para todos.



“El capitalismo, y no la gente, domina la forma como se hacen las ciudades. Así, los privados construyen y definen formas de vida. Tenemos que hacer alianzas con la comunidad para que jueguen un rol más importante”, dice Mehrotra, quien vio la solución en calles de India.



Hace más de 10 años, él ha observado cómo los rituales y eventos culturales de la India abren ciudades temporales y espacios especializados para esas ocasiones. Luego se disuelven y dan paso a otros usos. “En la ciudad cinética se diseñan espacios, se consumen, se reciclan y se reinventan. Esto disminuiría las fuertes densidades y pondría un límite al crecimiento desbordado”, afirma.

Una ciudad cinética, según la teoría de Mehrotra, está relacionada con materiales y estructuras reciclables y desmontables. También reivindica la informalidad como una posibilidad de construir ordenamiento a corto plazo. Aunque en sus investigaciones aclara que esto no significa construir una ciudad para los pobres, sino crear conexiones y espacios sostenibles para mejorar la calidad de vida.



También explica que su propuesta no es imponer lo cinético, sino hacerlo compatible y coexistentes con el estático. “En últimas, pensamos en permanencia porque somos seres humanos y nos gusta la estabilidad. Podemos comenzar por usar lo formal y transformar los usos. Que un espacio sirva en el día para una cosa y en las noches para otra”, insiste Mehrotra.



Otra de las ideas para crear ciudades en movimiento es pensar en procesos de transición. “En Medellín se aplicó con el Metrocable. No pensaron en proyectos permanentes inmobiliarios, sino en ofrecer una opción que conectara”, afirma.



Así, en el encuentro, Mehrotra insistió en que en América Latina sería ideal avanzar a este modelo. Repensando la informalidad como una oportunidad de conectividad y de mejor aprovechamiento de los espacios.



