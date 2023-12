Las claves del intenso debate por proyecto que pone fin a la ALO Norte en Bogotá

Un proyecto urbanístico en Suba llamado Ciudadela Educativa y del Cuidado revivió un viejo debate que inició en 1961 sobre si es conveniente hacer o no la avenida Longitudinal de Occidente en su tramo del norte, desde la calle 80 hasta el borde noroccidental de la ciudad.



(Lea también: El lío que tiene el único oferente del megaproyecto de ciudadela en Suba).

A pesar de que esta iniciativa se descartó durante la administración de Claudia López, para en su lugar hacer la ciudadela, puede volver a evaluarse en la alcaldía de Carlos Fernando Galán, ya que sería una solución de movilidad para los habitantes de la localidad más grande de la capital.



La controversia inició a raíz de la sugerencia que le hizo la Procuraduría a López y a la Empresa de Renovación Urbana (RenoBo) para frenar la licitación de la ciudadela debido a que existiría “una flagrante vulneración de los principios de legalidad y buena fe” en el proceso previo a la contratación.



Según el ente de control, hay “variaciones injustificadas y súbitas (...) incumplimiento de los términos de referencia y de las pautas del manual de contratación” que podrían derivar en posibles nulidades del contrato.



(Puede leer: Así es el megaproyecto en Bogotá por el que chocan Carlos Galán y Claudia López).

Facebook Twitter Linkedin

Renobo pudo publicar los prepliegos en la plataforma del Secop II. Foto: Alcaldía de Bogotá

“Respetuosamente les solicito a la alcaldesa @ClaudiaLopez y a @RenoBo_Bogota que atiendan las recomendaciones de la Procuraduría y den por terminado el proceso de selección para la construcción de la Ciudadela Educativa y del Cuidado en los terrenos de la ALO”, escribió el alcalde electo Carlos Fernando Galán en su cuenta de X, quien agregó que seguir adelante con la iniciativa podría derivar “en futuros problemas para Bogotá”.



Ante esto, la alcaldesa fue contundente y respondió que el megaproyecto en Suba no solo planea construir 13.000 nuevas viviendas, sino también el primer multicampus educativo en la localidad, destinado a las universidades Nacional, Pedagógica, Distrital y el Sena.

Al amarrar el proyecto y adjudicar la obra, sepulta la opción de estudiar la realización de la ALO FACEBOOK

TWITTER

“ALO para carga y ciudadela son compatibles y se pueden hacer dependiendo de los estudios de carga, conexión férrea y/o carretera que está haciendo la ANI. Los que meten miedo y amenazas o no están bien informados o están defendiendo intereses distintos”, añadió.



Algo que coincide con lo expuesto por el presidente de Gustavo Petro, quien le respondió a Galán diciendo que “el Gobierno Nacional financiará” el multicampus y planteando la siguiente pregunta: “¿Cambiar las universidades por los carros?”.



Sin embargo, el debate con respecto a los terrenos que inicialmente serían para la ALO Norte va mucho más allá de si priorizar la educación y la movilidad. Y a pesar de que las diferentes alcaldías han tratado de generar distintas propuestas en torno a este tema y de que la actual mandataria quiere acabar la posibilidad de hacer una vía por esta zona, aún la puerta sigue estando abierta para el debate.



“Al amarrar el proyecto y adjudicar la obra, sepulta la opción de estudiar la realización de la ALO”, afirmó Darío Hidalgo, experto en movilidad y profesor de la Universidad Javeriana, quien agregó que la única manera de cambiar lo que se hará en estos predios es por medio de un ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), expedido por decreto el 29 de diciembre de 2021.

Facebook Twitter Linkedin

El proyecto es una de las 25 actuaciones estratégicas que quedaron definidas en el POT. Foto: Alcaldía de Bogotá

Seis décadas de la ALO

Pese a que desde 1961 se ha planteado la posibilidad de crear una vía que conecte a Bogotá de sur a norte por el occidente, más de 60 años después aún no hay un solo kilómetro de ella.



Ha sido priorizada en los diferentes planes de ordenamiento territorial desde entonces y tiene como objetivo facilitar el paso del transporte de carga pesada y disminuir la descongestión vial, al tiempo que se convierte en una alternativa para los habitantes de Soacha y los vehículos que proceden del sur y norte del país, que no necesitarían ingresar a la capital.

Facebook Twitter Linkedin

Avenida Longitudinal de Occidente (ALO).Esta obra que pretende conectar el sur con el norte de Bogotá por el borde externo occidental, fue pensada hace más de 50 años y aún no se ven sus avances. Foto:

Su construcción se programó inicialmente en tres tramos (sur, centro y norte), en un trazado de 35,5 kilómetros y 100 metros de ancho, que va paralelo al río Bogotá. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a través de un convenio con el IDU, asumió el proceso por un valor total demás de 6,6 billones de pesos, a precios del 2018.



El tramo sur, que va desde el peaje de Chusacá hasta la calle 13, tiene un costo de 1,7 billones y, según el IDU, se espera que en febrero de 2024 inicie su construcción, para que sea entregado en enero del 2028. Por otro lado, el tramo central, que va desde la calle 13 hasta la 80, ya tiene estudios y diseños y se encuentra en etapa de prefactibilidad.



Sin embargo, la actual administración descartó la realización del tramo norte en el 2021, año en el que se expidió el POT, argumentando que la CAR Cundinamarca no había autorizado la vía por su impacto ambiental.



“Tendríamos que pasar por encima de los humedales de Tibabuyes y La Conejera, por encima del Bosque Las Mercedes, afectaríamos la Reserva Van der Hammen y la zona rural de Suba, además de la zona de manejo y preservación ambiental del río Bogotá”, dijo en su momento la alcaldesa.

En el sector de Suba occidental, en el que ya viven 750.000 personas, está una de las zonas de peor acceso a la ciudad. FACEBOOK

TWITTER

De hecho, lo ocurrido con la ALO Norte se relaciona con la controversia en torno a la ampliación de la avenida Boyacá, ya que para realizarla se necesita sustraer 20,8 hectáreas de la reserva Thomas van der Hammen, aspecto en el que el presidente Gustavo Petro ha mostrado su desacuerdo.



Al respecto, Hidalgo aseguró que, si bien es válido el argumento de los ambientalistas relacionado con no afectar la conectividad ambiental del borde oriental con el río Bogotá, este debate no ha permitido el desarrollo urbano y de movilidad de esta zona de la ciudad.



“En el sector de Suba occidental, en el que ya viven 750.000 personas, está una de las zonas de peor acceso a la ciudad. Solo está la avenida Cali, la avenida Suba, la calle 170 y un acceso muy pequeño al lado del puente de Guadua”, indicó el experto, quien añadió que, si bien no se puede disminuir del todo el impacto ambiental, se podrían hacer viaductos o un paso subterráneo en este lugar para conservar los humedales y la reserva.



(Le recomendamos: Presupuesto 2024: las obras que quedaron aseguradas en Bogotá).

Las soluciones de López

Teniendo entonces los predios que el IDU compró para la ALO en la franja que va del humedal Juan Amarillo, en Engativá, hasta el humedal La Conejera, en Suba, la alcaldesa Claudia López planteó la Ciudadela Educativa y del Cuidado.



El proyecto es una de las 25 actuaciones estratégicas que quedaron definidas en el POT y, de hecho, ya se expidió un decreto que la autoriza. Ahora, para llevarla a cabo, se necesita una alianza con una entidad privada que estará encargada de la construcción de viviendas y del equipamiento, como hospitales, colegios, manzanas del cuidado y vías, y la Ciudadela Educativa.

Facebook Twitter Linkedin

Las alternativas que dio la alcaldesa en su momento. Foto: Secretaría de Ambiente

Cabe resaltar que para su ejecución, que tiene un valor aproximado de 2,7 billones de pesos, solo hay un proponente, Las Galias SAS, una empresa que actualmente está en una disputa judicial con RenoBo por unos predios de un proyecto en el barrio San Bernardo.



Por otro lado, la mandataria local argumentó que los proyectos del metro y del Regiotram ayudarían a disminuir los problemas de movilidad de los habitantes de la zona. En cuanto al transporte de carga, planteó la posibilidad de ampliar el acceso de la ciudad en el norte a través de la concesión Devisab, que conecta con la Sabana a través del municipio de Chía.

El único proponente

Se trata de la constructora Las Galias SAS, una empresa que ha ejecutado proyectos inmobiliarios en la ciudad, tanto de vivienda de interés social como de iniciativa privada. La polémica por el megaproyecto de la ciudadela en Suba dejó al descubierto un pleito judicial que tiene Las Galias con la empresa RenoBo, que tiene a cargo la iniciativa en predios que antes estaban para la ALO Norte.



La constructora fue demandada por la entidad distrital ante un tribunal de arbitramento. RenoBo reclama un pago de 49.000 millones de pesos en un caso relacionado con los predios del plan parcial de renovación urbana San Bernardo-Tercer Milenio que se adjudicó en diciembre de 2019.



La propuesta de Las Galias estuvo avaluada por alrededor de 165.400 millones de pesos y se esperaba que la obra fuera entregada en marzo de 2022 y no lo fue.



Aun así, este litigio no inhabilita a la constructora para participar en el desarrollo de la ciudadela que, de ser adjudicada y contratada, acaba con la posibilidad del tramo norte de la ALO.

Más noticias

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ

X: @lauramerher1