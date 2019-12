'Dejen trabajar': los ciudadanos que rechazan las protestas

Este miércoles se conoció un video de una periodista que intentaba grabar un video de los contenedores que los ciudadanos de Suba estaban poniendo en medio de la vía para obstaculizar el paso.



Sin embargo, un ciudadano se le atravesaba, le tapaba la cámara de forma grosera e irrespetuosa y le decía que no lo hiciera.

Ante el hecho, algunos ciudadanos que transitaban por el lugar le dijeron al señor que no agrediera a la joven y que los dejara trabajar.



"Déjenos trabajar" "Coja oficio", le dijo un biciusuario.

Este video evidencia varias cosas:



🔺 Los del #4DElParoSigue son una despreciable minoría

🔺 Atropellan el derecho al trabajo, movilización, la libertad de prensa

🔺 No son pacíficos

🔺 La gente está mamada

🔺 Unidos somos más y podemos enfrentarlos#NoMasParo #NoMasMarchas pic.twitter.com/cEWnZPKkAv — 🔥 Fennix 🔥 (@Fennix73) December 4, 2019

Este martes se presentó un hecho similar. Los comerciantes de San Victorino, en Bogotá, salieron a las calles vestidos de papá Noel para pedir que los dejen trabajar.



"Dejen trabajar", fue la arenga que una decena de comerciantes entonaron mientras ondeaban una bandera de Colombia.



Esto, debido a las manifestaciones que se viven en el país durante la última semana.



"Queremos que, por favor, nos dejen trabajar, que si ya el Gobierno aceptó sentarse en una mesa con los promotores del diálogo, que se sienten a negociar, que haya un diálogo, que dejen la prepotencia a un lado y que negocien por el bien de la comunidad", dijo uno de los comerciantes.

Los comerciantes señalaron que no los están dejando trabajar y las ventas han bajado considerablemennte.



Además, indicaron que la época de Navidad es una época donde las ventas aumentan en este lugar.



En Bogotá hay alrededor de 750.000 comerciantes afectados por el paro nacional que se vivió la semana pasada en el país.



"Pedimos que no congestionen las vías, que no haya violencia (...) la invitación es para que todos vengan a San Victorino", dijo otro comerciante.



ELTIEMPO.COM*

Con información de CityTV