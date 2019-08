Protesta contra posibilidad de aumento de peaje en la autopista Norte

Una movilización empezó desde jumbo Chía, pasando por el hipódromo de los Andes, y otra se inició a la altura de Multiparque, en sentido sur-norte, hasta rodear el peaje en el límite de Bogotá.

En la marcha participaron estudiantes, conductores y trabajadores que se declaran en alerta porque consideran que un incremento en el peaje como lo propuso en días pasados el alcalde Enrique Peñalosa puede afectar sus bolsillos.

El alcalde de Bogotá habló del incremento en el valor del peaje como única alternativa para lograr recursos que permitan financiar la ampliación de la autopista Norte en un tramo que está del peaje hacia el sur, en territorio del Distrito Capital.



Juan Harvey Castro Murillo, uno de los promotores de la protesta pacífica, se moviliza permanentemente entre Bogotá y los municipios de Chía, Zipaquirá y Cajicá. Él estudia en Bogotá y asegura que un incremento lo perjudicará.



A la protesta se unieron estudiantes, conductores y trabajadores, que en un momento de la marcha alcanzaron unas 60 personas.



Actualmente, en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se está trabajando en la estructuración de una APP para la ampliación de la autopista Norte en el tramo que está en el territorio del Distrito Capital, y hasta donde ha confirmado el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) por ahora no hay fuente distinta de financiación al incremento del peaje.



De todas formas, todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre el tema, y lo que ha generado polémica es el pronunciamiento del alcalde Peñalosa, quien dijo de manera tajante que si no hay incremento, no hay ampliación de la vía.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET