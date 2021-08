Capturan a ciudadano italiano en protestas en Usme

Un ciudadano italiano fue capturado esta tarde en medio de las protestas ocurridas en el sector de Yomasa en la localidad de Usme.



Así lo confirmó el General Jorge Luis Varas, Director de la Policía Nacional, quien indicó que el hombre fue capturado junto con otras nueve personas "por ataque a servidor público y obstrucción en vía pública".

El general aseguró que este ciudadano extranjero será puesto a disposición de las autoridades competentes.



Este es parte del salido que dejó toda una tarde de enfrentamientos en el sur de Bogotá. La manifestación empezó como un bloqueo pero, luego, escaló a disturbios



Juan Camilo Amaya, Defensor de DD.HH. le aseguró a City Tv que las personas "solo estaban protestando de manera pacífica, eran unos bloqueos normales", pero que los enfrentamiento comenzaron con la llegada de la fuerza pública. "Subimos con uno (de los gestores) de la Alcaldía, hacia la PL (Primera Línea) a lo que ellos manifestaron que no se iban a retirar por las aprehensiones arbitrarias que hicieron".



Mientras tanto, el comercio también resultó afectado. "Hemos podido abrir medio día. Y nos tocó volver a cerrar", contó Ana Ladino, que trabaja en un almacén que resultó con los vidrios rotos.



También hubo dificultad en movilidad. Ocho rutas del Sito tuvieron que dejar de prestar servicio.



"No pasa nada de transporte y toca caminar. Hay mucha Policía, mucho Esmad, ya han estallado bombas, hay muchas piedras y eso me angustia a mí", aseguró Sofía Clavijo.

EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de Rafael Niño, periodista de City Tv