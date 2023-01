En la noche del 28 de diciembre un sujeto pretendía hurtar un extintor de un bus de TransMilenio, ante este hecho un hombre lo enfrentó e impidió que cometiera el hurto en el sistema.



El sujeto habría violentado los candados de protección del extintor y había guardado el objeto en su chaqueta. Ante este caso, Jaime Argüello decidió no guardar silencio.

"Ibamos por la Caracas, en la estación Tygua, se subió un tipo en la parte de atrás e inmediatamente empezó a hacer ruido. Yo me dí la vuelta para ver qué pasaba y en ese momento veo que el tipo está zafando el extintor. Yo me paro y le digo: "hermano, déjelo ahí. ¿Qué está pasando con eso?¨. El tipo me miró y se lo guardó debajo del saco", mencionó Argüello.



Cuando el sujeto accionó la puerta para saltar del bus y cometer el crimen, Argüello se paró en la puerta e hizo que dejará el extintor en el suelo. A los instantes, el sujeto se lanzó del bus.



Mientras tanto los otros pasajeros miraban con asombro, pues nadie ayudó al ciudadano quien menciona que los bienes públicos deben cuidarse y no dejar que nadie los hurte.



Cabe mencionar que estos extintores están para solucionar accidentes que se puedan presentar en los articulados.



"Yo veo que en Bogotá no hacemos nada porque tenemos miedo de que nos hagan daño, pero yo ví que se subió solo y cuando lo enfrenté el tipo no me dijo nada. El tema de la seguridad es total, pero fue más la indignación que el miedo", agregó Argüello.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias de su interés