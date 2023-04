Esta semana se confirmó que fueron sellados 12 establecimientos que se dedicaban al expendio de gasolina, servicio de mecánica, venta de aceites, lubricantes para vehículos automotores y parqueaderos por infringir las normas estipuladas para el desarrollo de dicha actividad comercial en Bogotá.

En un operativo liderado por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Ambiente, la Policía Metropolitana, el Batallón XIII del Ejército, la Empresa de Acueducto, el Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, se encontró que los establecimientos operaban sin la documentación ni los permisos necesarios para comercializar productos para la mecánica de los vehículos ni prestar estos servicios.

Talleres de mecánica Foto: Archivo particular

“Gracias a un operativo interinstitucional entre la Policía Nacional, Batallón de Policía Militar del Ejército, Secretaría de Ambiente, Acueducto y la Alcaldía de Ciudad Bolívar, logramos suspender la actividad comercial de 12 establecimientos de comercio que se dedicaban a temas de expendio de gasolina en venta de combustibles, de aceites, pero que adicionalmente arrojaban estos desechos a las fuentes hídricas de la localidad. Asimismo, un parqueadero que no cumplía con los requisitos; pero además, en estos espacios vendían de manera fraudulenta o gas o gasolina”, aseguró la alcaldesa local (e) Tatiana Piñeros.



De acuerdo con la información que compartió el Distrito, el operativo se desarrolló en un tramo de la avenida Gaitán Cortés, donde el equipo de Gestión Policiva y Ambiental de la Alcaldía visitó los establecimientos para realizar las pesquisas requeridas y percatarse así que los sitios no contaban con la documentación necesaria.

En otros establecimientos que prestaban su servicio como talleres automotrices, se comprobó que no contaban con el permiso de uso de suelo, por lo que las autoridades suspendieron por 10 días su funcionamiento.



También se verificaron establecimientos como lavaderos de carros, y en ellos, las autoridades lograron establecer que no contaban con un manejo adecuado de los vertimientos de residuos.

Conexiones en mal estado. Foto: Alcaldía de Bogotá

A través de su cuenta de Twitter, la alcaldía Local de Ciudad Bolívar confirmó las cifras que dejó el operativo y aseguró que “logramos suspender la operación de 12 establecimientos que no cumplían con documentación ni normas ambientales”.

En el caso de los locales inspeccionados que se dedican a prestar el servicio de cambio de aceite, las autoridades lograron establecer que algunos realizaban la actividad sin ningún tipo de control, por lo que contaminaban fuentes hídricas, lo que causa un impacto ambiental negativo.



La alcaldesa local (e) de Ciudad Bolívar, Tatiana Piñeros invitó a los propietarios de vehículos automotores a llevar sus carros a sitios que se encuentren legalmente autorizados para así, prevenir que se siga contaminando el medio ambiente. “Hacemos un llamado a la comunidad a que lleven sus vehículos solo a lugares legalmente autorizados que prestan servicios de mecánica, suministro de combustible, lavaderos de carros y parqueaderos. Prevengamos contaminar nuestro ambiente y no dejemos que se ponga en riesgo nuestra seguridad con este tipo de sitios que no cumplen con las normas”.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA DE CIUDAD BOLÍVAR