La grave situación de seguridad que vive Ciudad Bolívar ha hecho que los investigadores pongan su mirada sobre los menores de edad que habitan en esta localidad. Según una entrevista que la Fiscalía seccional Bogotá le concedió a Citytv, en esa zona de la ciudad habrían unas 15 bandas delincuenciales que se estarían dedicando al reclutamiento y la instrumentalización de jóvenes entre los 15 y los 17 años, para participar en actividades relacionadas con el sicariato, los ajustes de cuentas y la venta de estupefacientes en la frontera que comparten Ciudad Bolívar y Soacha, e incluso en otras localidades de Bogotá.



Aunque la investigación de las autoridades ha estado avanzando y se tienen identificadas las estructuras criminales que estarían detrás de esta práctica no se han podido conocer públicamente los responsables del terror que se ha sembrado en Ciudad Bolívar.



No obstante, lo que sí se sabe es que, con corte al 21 de marzo, ya eran 16 los menores de 17 años que habían muerto en medio de casos de ajustes de cuentas y otros 46 que estaban entre los 18 y los 26 años cayeron como consecuencia de las retaliaciones entre bandas del narcomenudeo.



Expertos en seguridad señalan que el fenómeno del reclutamiento de jóvenes para la delincuencia en Ciudad Bolívar no responde únicamente a una reacomodación de las estructuras criminales, sino que tiene el fin de evadir la justicia.



Según ellos, las grandes estructuras delincuenciales que operan en Bogotá estarían instrumentalizando a menores de edad debido a la facilidad que tienen para saltarse la ley, pues “hay zonas grises dentro de los procesos de judicialización de los menores, que por lo general son más complejos por su condición de imputabilidad”.



Pero además, aseguraron que el mundo ilegal se ha aprovechado de esa falta de oportunidades y garantías del Estado para ofrecer opciones de vida muy atractivas. Por ejemplo, sostienen, el caso es similar a lo que ocurría en la época del pandillismo, cuando los criminales ofrecían oportunidades que, además, daban ingreso a los jóvenes a un determinado estatus vital que, aunque es falaz, permite que los jóvenes puedan ser instrumentalizados.

¿Por qué Ciudad Bolívar?



Uno de los motivos que, según los expertos, alimentan el crecimiento de la criminalidad juvenil en Ciudad Bolívar es el alto flujo migracional que llega a esa zona, bien sea de personas desplazadas colombianas o de extranjeros que encuentran un lugar para vivir en los terrenos copados de forma irregular y que no tienen regulación del Distrito.



De acuerdo con Andrés Nieto, exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, las bandas que históricamente han operado en Ciudad Bolívar y que, luego de las intervenciones en esa localidad, adoptaron una modalidad de reclutamiento de menores son: ‘los Paisas’, ‘los Paisanos’, ‘los Pereiranos’, como también, ‘las Gordas’ y ‘las Brujas’.



“Todas estas organizaciones no solo tienen antecedentes por temas de microtráfico y venta de estupefacientes, sino por asuntos como la extorsión, la venta de espacio público y los famosos tierreros. Este, en particular, es un problema que afecta a la media luna sur y la parte alta de Bogotá y que atiza el problema de jóvenes en la delincuencia”, señaló.



Según detalló Nieto, en Bogotá hay cerca de 25.000 ocupaciones ilegales que están regadas por 16 localidades, en especial las que constituyen el cinturón sur de la capital, como San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Usme y Ciudad Bolívar, donde “inescrupulosos” venden terrenos ilegales y luego usan jóvenes, que no son percibidos por la ley, para realizar los cobros de los terrenos o extorsionar a las víctimas.

En ese sentido, explica Henry Cancelado, director de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la situación jurídica de los menores es muy compleja y particular, “la forma en la que la ley ve a los jóvenes dentro del delito los ha tirado en la boca del lobo, en vez de protegerlos. En ese sentido, las bandas se han permitido reclutarlos, forzarlos y meterlos a la bandas porque saben que ahí no va a pasar nada. Entonces, la paradoja de que algo que debía protegerlos terminó siendo muy malo”.



Por otro lado, Cancelado también mencionó que otro aspecto para tener en cuenta es que Ciudad Bolívar es de las localidades más grandes y que los grupos delictivos siempre optarán por ubicarse en las periferias donde no llega el control del Estado.

