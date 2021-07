Un niño fue secuestrado en medio de un hurto violento

Inicie esta semana con las noticias más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo. Este martes, en la Bogotá noctámbula, se vivió un drama en el barrio Sosiego Sur por el secuestro de un niño de 10 años de edad en medio del hurto violento de una camioneta.

La grave situación alertó a los vecinos y obligó a un despliegue operativo de las autoridades. Dos horas después del robo, el vehículo con el menor en su interior fue localizado abandonado en el barrio Las Brisas, de la localidad San Cristóbal.



Los vecinos del barrio Milenta no aguantaron más y sacaron corriendo a los saqueadores de viviendas y locales. La reacción de la comunidad se dio luego de que varios recicladores llegaran con carretas a desvalijar casas deshabitadas pero también a robar varios predios que aún están ocupados.



Un robo en una bodega de dotaciones y elementos industriales en el barrio Salazar Gómez fue intervenido por las autoridades. Los hechos terminaron en una persecución, por Puente Aranda y Fontibón, en la que siete sujetos fueron capturados. Tres de ellos se movilizaban en bicicletas y cuatro en un vehículo particular.



Además, cayó un cargamento de cien kilos de marihuana embarcado en dos bodegas de una empresa de envíos nacionales. Las labores de control policial con perros antinarcóticos permitió el hallazgo de la sustancia camuflada en cajas de cartón y tubos metálicos. El hecho no dejó capturas.

Redacción CityTV y EL TIEMPO