Este lunes, 6 de marzo, inicie la jornada con la información más importante de la capital, Colombia y el mundo.

En la Bogotá noctámbula: cansados de la inseguridad. No hay hora del día en que los habitantes de Mandalay se sientan tranquilos. Los delincuentes atracan a transeúntes, hurtan vehículos, asaltan negocios y hasta entran a robar a las casas mientras sus habitantes duermen. Anoche varios habitantes salieron a la calle a exigir acciones de las autoridades en contra de la delincuencia.



Macabro hallazgo en el barrio Libertadores, de San Cristóbal. Fueron halladas las partes del cuerpo de una niña de entre 4 y 6 años de edad. Las autoridades buscan en cámaras de seguridad a los responsables de este hecho. En el sector no hay reportados menores de edad desaparecidos.



Ladrones bien montados para no despertar sospechas. Delincuentes que se movilizaban en una camioneta de alta gama se robaron dos llantas de un vehículo en el barrio Santa Paula de Usaquén. La dueña del automóvil lo dejó estacionado un momento mientras entró a saludar a un familiar y al bajar, se encontró con la sorpresa del robo.

Los periodistas de Citytv y EL TIEMPO lo mantienen actualizado todo el día. Para no perderse ningún hecho de actualidad, suscríbase al canal de YouTube de EL TIEMPO y permanezca pendiente de las actualizaciones.



Active la campana y recibirá notificaciones tan pronto se produzca la noticia.