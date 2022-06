Este miércoles, 22 de junio, inicie la jornada con la información más importante de la capital, Colombia y el mundo.

En la Bogotá noctámbula: grave emergencia en la invasión Tocaimita de Usme. Un desprendimiento de tierra dejó sin nada a 8 familias, cuyas humildes viviendas construidas en tejas, latas y madera quedaron sepultadas. En la zona otras 50 casas están en alto riesgo y, de acuerdo con las autoridades, no es posible seguir habitándolas.



El Distrito instaló un puesto de mando unificado en la invasión Tocaimita y en el transcurso del día se terminará de censar a la población. En este sector viven ocho comunidades indígenas y dos grupos poblacionales de afros y mestizos. Todas las personas están en pobreza extrema.



Así viven los operarios la problemática en el relleno de doña Juana que ha generado gran represamiento de vehículos dentro, en el ingreso y sobre la avenida Boyacá. El daño de una báscula de pesaje está afectando no solo el descargue, sino también la recolección de basuras en los barrios. El ingreso de los camiones, pesaje y descargue de la basura que normalmente tarda unos 45 minutos, se está demorando hasta tres horas.



Insólito: delincuente intentó desvalijarle un vehículo, pero el propietario se defendió con un arma de fuego fabricada en Alemania en la época de la Segunda Guerra Mundial. La pistola Walther P38 está avaluada por su importancia histórica en cerca de 50 millones de pesos. Pese a que el dueño aseguró que posee el arma desde hace más de 20 años, no cuenta con documentos que acrediten su procedencia legal, ni tiene permiso para portarla. El arma fue incautada y el ladrón, capturado.



Filas, frío, molestia y la esperanza de poder pagar el impuesto predial con el 10 por ciento de descuento. Desde la una de la madrugada cientos de ciudadanos llegaron al SuperCade de la carrera 30 con el propósito de lograr los primeros puestos en la atención que a partir de hoy inicia a las 5:30 a. m. Los contribuyentes mostraron su inconformidad y reclamaron porque el recibo no llegó a las casas como en ocasiones anteriores y por las fallas en la plataforma para descargarlo.

