En la Bogotá noctámbula un conductor en aparente estado de embriaguez se llevó una señal de tránsito por delante, subió al andén y terminó estrellado contra una casa. En el hecho, registrado en el barrio José Joaquín Vargas no resultaron personas lesionadas. El vehículo destrozó parte de la entrada de la casa y dejó a la familia sin gas.



Cientos de viajeros protestaron por retrasos y cancelación de vuelos de la aerolínea Ultra. Los más afectados fueron los usuarios que tenían vuelos hacia San Andrés y Medellín, quienes terminaron durmiendo en el piso tras más de 12 horas de espera.



Hospitalizada y con varias fracturas terminó una señora de la tercera edad luego de que el conductor de un bus arrancara sin percatarse de que ella apenas se estaba bajando. Según la familia de la mujer de 67 años de edad, el hombre no solo no esperó a que ella se bajara sino que no le brindó ninguna ayuda luego de ocurrido el incidente.



Capturan en flagrancia a tres apartamenteros. Los sujetos ingresaron a robar a una vivienda del barrio Venecia cuando fueron sorprendidos por la policía que los esperaba a la salida de la casa con los objetos de valor que se habían robado.

