Este jueves, 19 de enero, inicie la jornada con la información más importante de la capital, Colombia y el mundo.

En la Bogotá noctámbula: sin víctimas, pero con millonarias pérdidas. Bomberos atendieron un incendio de gran magnitud en una discoteca de Chapinero. En el lugar no había clientes y las tres personas que estaban en el sitio no fueron alcanzadas por las llamas.



Abusadores en la calle. Una joven, de 21 años, denuncia que tres sujetos la abordaron por la espalda cuando caminaba por la calle 39 con avenida Caracas, la tocaron de forma indebida e intentaron llevarla a la fuerza hacía unos matorrales. Gracias a un transeúnte que se percató de la situación, dos de los sujetos menores de edad fueron aprehendidos por la Policía; el otro logró huir.



Acciones contra la delincuencia. En Teusaquillo, la Policía capturó a un hombre que robó la bicicleta de una empleada de un establecimiento comercial. Aunque la mujer no puso denuncia, el hombre fue puesto a disposición de la justicia pues tenía antecedentes penales. Y en la estación Sena, de TransMilenio, fue detenido un sujeto que junto con un cómplice escaló por una de las ventas de un articulado y le robó el celular a un pasajero.

