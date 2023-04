Este miércoles, 19 de abril, inicie la jornada con la información más importante de la capital, Colombia y el mundo.

En la Bogotá noctámbula: un motociclista gravemente herido en siniestro vial. El hecho se presentó luego de que el conductor de un carro particular se pasó un pare, lo estrelló y huyó del lugar. Por el impacto el motociclista salió expulsado de su vehículo y al caer se golpeó fuertemente en la cabeza.



No es hora de callar: en el barrio San Antonio de Usaquén, un hombre le disparó en varias oportunidades a su expareja. La comunidad dio avisó a las autoridades que lograron la captura del sujeto. La víctima se encuentra en cuidados intensivos.



Cuatro días sin noticias de Jeimmy Lorena Montenegro. Su familia denuncia que la mujer, de 28 años de edad, salió el sábado de su vivienda a acompañar a una amiga a tomar transporte y no regresó. La última vez que la vieron fue en el barrio El Amparo de Kennedy. La mujer tiene un hijo y esposo.



Y en este mismo sector de El Amparo anoche se registró un homicidio. Varios hombres llegaron al sector y sin mediar palabra le dispararon a un hombre de 30 años de edad que estaba en vía pública. Las autoridades están revisando las cámaras de seguridad para intentar dar con el paradero de los asesinos.



Maltrato animal: la policía rescató a 14 perros y un gato que se encontraban en precarias condiciones dentro de un apartamento en el barrio el pinar de Suba. De acuerdo con la denuncia de la comunidad, el hombre que mantenía encerrados a los animales, también abusaba de ellos en un presunto caso de zoofilia.

