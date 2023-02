Este miércoles, 01 de febrero, inicie la jornada con la información más importante de la capital, Colombia y el mundo.

En la Bogotá noctámbula: habla conductor involucrado en incidente con la policía la noche de las protestas. El hombre quedó en libertad y asegura que no manejó en contravía, que dio reversa por temor a la inmovilización de su vehículo y que su celular le fue entregado roto. Además, afirmó que no es un delincuente, sino un trabajador que busca con su carro el sustento diario. En el hecho resultó lesionado el comandante de la Policía de Tránsito.



Intimidados por los mismos vecinos. Habitantes del barrio Santa Rosita de Engativá denuncian que personas que viven en el sector los están amenazando y en algunos casos, hasta los roban. En el caso más reciente, un joven que estaba en el parque fue atacado con arma blanca por 4 sujetos que le reclamaron por estar en ese lugar. Según los vecinos, estas personas quieren imponer su ley y no permiten la libre movilización de las personas.



A oscuras, así se encuentran un amplio sector de Ciudad Salitre Occidental en inmediaciones de un centro comercial y la terminal de transporte. En la zona ninguna de las luminarias está funcionando, lo que aumenta la sensación de inseguridad en habitantes y transeúntes. Aseguran que cuando cae la noche hay que pensarlo dos veces para cruzar un puente o llegar a pie a sus viviendas.



Asesinan a pasajero de un taxi. El hombre tomó el servicio en un supermercado y presuntamente era perseguido por un sujeto en moto que le disparó cuando el vehículo se detuvo a la altura de la Avenida Boyacá con calle 18 sur, en el sector de Meissen en Ciudad Bolívar. A la víctima no le robaron sus pertenencias, ni tenía antecedentes judiciales. Autoridades revisan cámaras de seguridad para dar con los responsables del crimen.

Los periodistas de Citytv y EL TIEMPO lo mantienen actualizado todo el día. Para no perderse ningún hecho de actualidad, suscríbase al canal de YouTube de EL TIEMPO y permanezca pendiente de las actualizaciones.



Active la campana y recibirá notificaciones tan pronto se produzca la noticia.