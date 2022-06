Este jueves, 16 de junio, inicie la jornada con la información más importante de la capital, Colombia y el mundo.

En la Bogotá noctámbula: valiente patrullera se enfrenta a delincuente que tenía retenido a su compañero durante un asalto en una planta de lácteos. Minutos antes, el ladrón y siete cómplices ingresaron a la bodega ubicada en el barrio Gorgonzola, de Puente Aranda, amordazaron al vigilante y se llevaron los quesos. El capturado fue conducido a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de esa localidad.



Caso de sicariato puso al descubierto lo que sería una red de narcotráfico. En el barrio Ciudad Berna de Antonio Nariño, dos hombres a bordo de un vehículo particular fueron víctimas de un atentado con arma de fuego, el cual dejó un muerto y un herido. Al inspeccionar el lugar, las autoridades hallaron que uno de los disparos impactó en una vivienda y al ingresar se llevaron la sorpresa de que había un cargamento de drogas. El equipo noctámbulo conoció que las autoridades incautaron 34 kilos de marihuana y 9 kilos de cocaína.



Fue a entregar un gallo de pelea y terminó asesinado. Un motociclista recibió múltiples disparos de arma de fuego por parte del hombre a quien le entregó el animal. Según establecieron las autoridades, la víctima, que no tenía antecedentes judiciales, fue citada en el barrio Salitre, de Suba, y allí fue ultimado por el sujeto que huyó con el gallo.



No hay derecho. Un paramédico fue capturado luego de que le robara sus pertenencias a un paciente. Los hechos ocurrieron cuando la Policía atendió el caso de un hombre inconsciente dentro de un vehículo. En la inspección verificaron que tenía sus documentos y pertenencias; sin embargo, cuando llegó la ambulancia el paramédico aseguró que esta persona estaba indocumentada. Al hacer la respectiva requisa al sujeto le hallaron el dinero y los papeles del lesionado. Fue capturado por el delito de hurto.

