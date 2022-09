Este jueves, 15 de septiembre, inicie la jornada con la información más importante de la capital, Colombia y el mundo.

En la Bogotá noctámbula: dos personas fueron asesinadas en las localidades de Kennedy y Suba. Todo parece indicar que ambas víctimas fueron atacadas con armas blancas en hechos de intolerancia aislados. Las dos víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales, pero no se logró salvarles la vida.



Intento de amotinamiento en la URI de Puente Aranda. Los detenidos protestaron por la falta de agua. Según ellos, durante todo el miércoles no hubo suministro del líquido. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá llegó al lugar para garantizar el servicio.



Grave accidente de tránsito en la localidad de Ciudad Bolívar. Dos personas fueron atropelladas por un taxi en el barrio Candelaria La Nueva. Las mujeres que fueron arrolladas, al parecer, estarían en estado de alicoramiento cuando cruzaron con imprudencia la avenida Villavicencio. Las lesionadas serían mamá e hija y se encuentran en grave estado de salud.



Hoy se define si los 10 capturados de la banda 'Los Maracuchos' son enviados a prisión. Luego de la imputación de cargos de la Fiscalía contra los capturados, avanza la judicialización de los presuntos responsables de múltiples muertes en la localidad de Los Mártires. Entre los delitos narrados en la audiencia, se habrían presentado homicidios dentro de la misma estructura criminal.



La Policía de Soacha confirmó que el pasado fin de semana se encontraron dos cuerpos en alto estado de descomposición sobre el embalse del Muña, en límites entre Bogotá y Soacha. Una retroexcavadora que trabajaba en el lugar sacó los cadáveres a flote, aún no se conocen las identidades de las víctimas.



Operativos por el fin de semana de Amor y Amistad. La Policía Nacional y la Alcaldía local de Puente Aranda realizan patrullajes para garantizar la seguridad y convivencia durante esta celebración. Las autoridades harán requisas y verificación de antecedentes a los pasajeros que se desplazan en el transporte público por el sector de la carrera 30 con calle 12.

