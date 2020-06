Bloqueos y protestas en Corabastos ante medidas de aseguramiento

Inicie este jueves bien informado con toda la actualidad de noticias locales, nacionales e internacionales que le ofrece el sistema informativo de CityTv y EL TIEMPO.

Algunos agricultores quedaron 'con la papa al hombro' y con las frutas en los camiones ante las protestas presentadas en Corabastos tras la aplicación de las medidas de control. La central de abastos más grande del país opera al 50 % y algunos alimentos, como zanahoria y cebolla, no fueron descargados dado que, aseguran, no hay a quién venderle.



Además, las alarmas siguen encendidas ante la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos en Bogotá. Organización de la Defensa del Paciente manifiesta que hay un alto riesgo de contagio en estas instalaciones, no solo de covid-19, pues también hay UCIs ocupadas con pacientes con otros padecimientos. También, siga las historias del Noctámbulo, quien, en horas de la madrugada, recogió testimonios sobre la inseguridad que se vive en Los Martires.



Finalmente, sepa cómo extremar cuidados para su cuerpo pues, más allá del nuevo coronavirus, hay otras patologías que podrían afectarlo durante estas épocas.

REDACCIÓN EL TIEMPO y CITYTV