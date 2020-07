El 'viacrucis' detrás de las pruebas de detección de la covid-19

Comience este martes bien informado con toda la actualidad de noticias locales, nacionales e internacionales que le ofrece el sistema informativo de CityTv y EL TIEMPO.

Las EPS piden al Distrito no generalizar en el tratamiento de pacientes con covid-19 que cada entidad lleva a cabo desde el inicio de la pandemia en el país. Para la tarde de este martes el gremio tiene prevista una reunión con la alcaldesa Claudia López.



También, en esta edición de 'Arriba Bogotá' conozca el drama y la incertidumbre de una persona que tiene la covid en su entorno. Un joven lleva más de 3 semanas esperando la toma de su prueba luego de que siete miembros de su familia dieran positivo para coronavirus.



Además, el regreso de los 'trasnochones'. Las populares jornadas de compra nocturna en el centro de la ciudad volverán en agosto. Los comerciantes, por el momento y ante la ausencia de clientes, se mantienen en aislamiento a la espera del final de la cuarentena localizada en la capital. Dicen que prefieren ser parte de la solución y no del problema.



Y sigue la infracción de normas en la cuarentena. En Usaquén se realizó un operativo contra varias casas de lenocinio que funcionaban de manera clandestina. 22 hombres y 11 mujeres recibieron la sanción correspondiente. A pesar de que Usaquén no hace parte de la cuarentena localizada, aún no hay luz verde para la apertura de establecimientos de entretenimiento ni mucho menos para las aglomeraciones.



Finalmente, las historias del Noctámbulo: un recorrido por la edificación olvidada que en su momento albergó la embajada de Venezuela; cuatro heridos en motín en estación de policía, y el 'martirio' en los patios de movilidad durante la madrugada.

REDACCIÓN EL TIEMPO Y CITYTV