Lo que tiene que saber para 'tomarse con calma' el día sin IVA

Vea en esta edición algunos consejos y recomendaciones para el primer día sin IVA en Colombia, el cual se llevará a cabo el próximo viernes 19 de junio. Entre las sugerencias: revisar bien lo que compra, no excederse en productos que no necesite verdaderamente y tratar, en la medida de lo posible, de 'no ser compulsivo'. Un experto hablará al respecto.



También, se acabó el periodo de prueba del termómetro grupal en la estación San Mateo, de TransMilenio. Al parecer, no se llegó a ningún convenio. El autocuidado, en estos momentos de aceleración de los contagios en la capital, es más que esencial.



Y siguen en aumento los hechos delictivos en varias zonas de la capital. Se presentó un suceso insólito: delincuentes atrapados en flagrancia empezaron a llorar y, literalmente, solicitaron las presencias de sus mamás.



Además, el desespero de la comunidad de Cedritos y barrios aledaños debido al aumento de los atracos. Y el Noctámbulo le siguió la pista los 'sin techo' que deambulan durante las madrugadas por varias calles de la ciudad.



Finalmente, hay luto en el fútbol aficionado: asesinaron a Javier Medina, veterano de esta práctica deportiva, en el barrio Diana Turbay. La comunidad del 'balompié' rechazó este acto de violencia y exigió justicia.

REDACCIÓN EL TIEMPO Y CITYTV