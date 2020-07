Las medidas de seguridad en Bogotá durante el próximo puente festivo

Comience este jueves bien informado con toda la actualidad de noticias locales, nacionales e internacionales que le ofrece el sistema informativo de CityTv y EL TIEMPO.

Este próximo fin de semana será puente festivo. Del 18 de julio al 20 de este mismo mes se llevarán a cabo diversos operativos con los cuales mantener a raya el contagio del nuevo coronavirus en la capital. En particular, desde la Alcaldía, en conjunto con las autoridades correspondientes, se le 'pondrá la lupa' a la condición de las Unidades de Cuidados Intensivos, al número de contagios y a las localidades en cuarentena.



Además, el reclamo por varios pruebas de covid que siguen sin tener resultado. Hay alrededor de 16 mil pruebas que todavía no arrojan un dictamen. Miles de personas siguen sin saber si tienen o no el nuevo coronavirus. Según la Secretaría de Salud, en la capital se toman 7 mil pruebas diarias, sin embargo, en un día solo se logra en análisis de la mitad.



También, el llamado de alerta en las instalaciones de El Buen Pastor. El centro penitenciario registró un significativo aumento de contagios de covid-19 durante los últimos días. A pesar de las medidas de bioseguridad dictadas, muchos defensores de derechos humanos aseguran que el hacinamiento carcelario acelera la ya de por sí crítica velocidad de expansión del coronavirus.



Entretanto, la alcaldesa Claudia López solicitará cuarentena total para Bogotá. La mandataria le hará la petición al Gobierno después de haber estado este miércoles en una reunión con expertos científicos. Vale resaltar que, para este jueves, Bogotá apenas tiene 132 camas disponibles de UCI.



Finalmente, las historias del Noctámbulo: atentado contra comerciante en Prado Veraniego; capturas de delincuentes en dos localidades y el peligro que representa 'el hombre del machete', un criminal que usa esta arma para robar en las calles de San Cristóbal.

