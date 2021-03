Arriba Bogotá | Robaron al Tino Aprilla y a William Calderón

Termine la semana bien informado con las últimas noticias de Bogotá, Colombia y el mundo.



Este jueves en la noche, en hechos aislados, Faustino 'El Tino' Asprilla y el periodista William Calderón fueron víctimas de los rompevidrios. Ambos dieron a conocer la situación a través de redes sociales.

Asprilla le contó a sus seguidores que los delincuentes rompieron la ventana de su vehículo aprovechando que él estaba retirando dinero de un banco.



"Un minuto me demoré, entre al cajero, salí y ya me habían roto. Y mire, se me robaron un bolso", relató el exdelantero de la Selección Colombia.



Por su parte, el periodista Calderón no dio detalles de lo que sucedió, pero sí aseguró en su cuenta de Twitter que había sido víctima de la "percepción de inseguridad en Bogotá", escribió.



Además, en la localidad de Ciudad Bolívar se presentaron dos asesinatos con armas de fuego. En un primer caso presentado en el barrio Perdomo, un conductor de transporte informal recibió un disparo en la cabeza., mientras que en el barrio sierra Morena las autoridades hallaron un cuerpo baleado en plena vía pública.



REDACCIÓN CITYTV Y EL TIEMPO