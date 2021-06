Presunto delincuente muerto y un capturado deja operativo de Policía

Inicie esta semana con las noticias más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo. Este lunes, murió un presunto delincuente en medio de un enfrentamiento con la Policía Metropolitana de Bogotá, en medio del hurto a una camioneta de alta gama.

El operativo, que permitió la recuperación del vehículo, dejó a un segundo sospechoso capturado y un tercero logró huir. El robo sucedió en Barrios Unidos y la persecución de las autoridades terminó en el barrio Girardot, en localidad de Santa Fe.



También fueron capturados seis extranjeros, luego robar a los pasajeros de un bus del Sitp y obligar al conductor a desviar la ruta hasta su destino. Los delincuentes abordaron el bus en Ciudad Bolívar, forzando las puertas y amenazando a sus víctimas con armas blancas, a quienes les permitieron bajarse. Al llegar al centro, una patrulla detectó que el vehículo no cumplía con el trayecto y logró la captura de los sujetos.



Además, se dio a conocer otro testimonio de una presunta víctima del Esmad en Suba. El joven asegura que resultó herido en la cabeza, luego de ser impactado por un gas lacrimógeno. El hecho se habría presentado en medio de las manifestaciones del 23 de junio, cuando participaba de las protestas por la muerte de Cristian Castillo.



Finalmente, el Portal Américas, denominado por los manifestantes como 'Portal Resistencia', tuvo la primera noche, después de dos meses de paro, que no vio piedras, gases o enfrentamientos entre los manifestantes y el Esmad.



Un pequeño grupo de personas generó hechos de vandalismo, pero no hubo intervención del Esmad y fue replegado sin mayores inconvenientes.

REDACCIÓN CITYTV Y REDACCIÓN EL TIEMPO