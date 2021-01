En vivo: detalles del tercer fin de semana de cuarentena en Bogotá

Citynoticias en vivo: Tercer fin de semana de cuarentena total en Bogotá

El comercio no esencial deberá permanecer cerrado. Está prohibido el ascenso a patios y no habrá ciclovía. Las bebidas alcohólicas solo se podrán adquirir por domicilios y los restaurantes no podrán ofrecer servicio a la mesa.