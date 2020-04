Se inicia el registro de las empresas que retomarán labores

Inicie esta semana bien informado con el sistema informativo de Arriba Bogotá y EL TIEMPO, donde encontrará la actualidad en las noticias locales, nacionales e internacionales.



Este lunes inicia la flexibilización de la cuarentena, es decir, empieza la reapertura de algunos sectores como la construcción y la manufactura, pero además, a partir de hoy se podrá realizar actividad física individual al aire libre. Todo esto de acuerdo con las decisiones del presidente Iván Duque, dadas a conocer la semana pasada.

Para el caso de Bogotá, de acuerdo con la alcaldesa Claudia López, este lunes iniciará el registro de las empresas que se espera reabriran, pero no se iniciarán las labores hasta que no queden consignados en la plataforma los protocolos de bioseguridad y los detalles de la movilización de los trabajadores por parte de las compañías.



Además, aseguró que la manufactura no retomará labores antes del 1 de mayo, fecha en la que culminaría la cuarentena nacional. Según López, este sector también deberá cumplir con un registro en la plataforma destinada para este fin.



De otra parte, de acuerdo con Camacol, el 40% de los trabajadores de la construcción se movilizan en TransMilenio, mientras que el 60% restante lo hace por medio de bicicleta, moto o muy pocos en vehículo particular. Por lo que la Alcaldía está coordinando todo lo relacionado con el tema para garantizar la seguridad y movilidad de los trabajadores.



Los periodistas de Citytv y EL TIEMPO lo mantienen actualizado todo el día. Para no perderse ningún hecho de actualidad, suscríbase al canal de YouTube de EL TIEMPO y permanezca pendiente de las actualizaciones.Active la campana y recibirá notificaciones tan pronto se produzca la noticia.