En la Bogotá noctámbula: ¿quién responde? Emergencia en el barrio Villas de Granada, de la localidad de Engativá, por la caída de un árbol de más de 15 metros de altura sobre dos viviendas y un taxi. Las casas sufrieron daños en sus fachadas, ventanas y tejados, mientras que el vehículo terminó con abolladuras y la carrocería averiada. En el parque hay otros árboles en inminente riesgo de caída.



Con una nutrida caravana y con una ‘pitazón’ cerca de 300 taxistas protestaron en Ciudad Bolívar por los hechos delincuenciales que dejaron a dos conductores asesinados en menos de 24 horas. Uno de los taxistas aceptó un servicio por aplicación digital y, como si presintiera que algo malo iba a pasar, alertó a sus compañeros de la sospecha que tenía del pasajero y nunca más respondió.



No fue uno, ni dos, ni tres…fueron 10 los carros que anoche terminaron averiados sobre la Avenida Boyacá luego de que cayeran en una trampa mortal, un peligroso y profundo hueco en el carril central, ubicado entre la calle 53 y calle 26. Una fila de vehículos con las llantas estalladas y los rines dañados daba cuenta de la magnitud de la afectación para los conductores nocturnos, quienes pidieron a las autoridades que reparen el tramo antes de que ocurra un accidente de gran magnitud.



