La tercera parada de la Cinemateca al Parque 2023 se llevará a cabo el próximo 16 de septiembre en la localidad de Barrios Unidos. Tendrá lugar en el Parque Alcázares (Carrera. 24 No. 71-25), desde las 9 a. m. hasta las 7 p. m.



Cinemateca al Parque es la apuesta del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) para llegar a todos los públicos, los territorios y los barrios con una oferta audiovisual del más alto nivel, ofreciendo proyecciones gratuitas al aire libre de producciones nacionales e internacionales y una variada programación que incluye talleres y experiencias artísticas para los más pequeños.



En el evento se busca explorar el derecho a la migración y la búsqueda de la paz en los territorios. "Queremos inspirar a los asistentes a imaginar un mundo sin fronteras donde la convivencia en paz sea una realidad", afirma un comunicado de la entidad.



La programación

En Pantalla Capital los asistentes podrán disfrutar de la obra artística con musical infantil 'En-sueños', un performance musical de la Agrupación Enarmonía del Programa Nidos.



También se realizará la proyección de películas al aire libre como 'Ralph rompe el internet', de Rich Moore y Phil Johnston, y 'Vecinos Invasores', de Tim Johnson y Karey Kirkpatrick.



Además, se exhibirá un programa de cuatro obras audiovisuales de Es Cultura Local, dentro de las que se encuentran 'Droopy Rogelio', de Rogers Becerra; 'Jaime YouTuber', de Jaime Fonseca Sosa; 'Oscuros taller', de María Angélica Gonzáles y 'Una maleta y una guacharaca', de Wilmer Contreras. Todas fueron realizadas en la localidad de Barrios Unidos.

Fotograma Película X500. Foto: Cortesía Cinemateca

También se proyectará 'Sinfonías de Bacatá', cortometrajes documentales que se desarrollaron para la generación de memoria desde las localidades y que involucran el uso de materiales de archivo familiares, públicos o privados a manera de retrato desde cada lugar.



Los asistentes podrán disfrutar de 'Olaya', de la localidad de Santa Fe; 'Un fantasma en la foto', de la localidad de Tunjuelito; 'Usme: amor, tierra y vida', de la localidad de Usme; y 'La van azul', de la localidad de Barrios Unidos. Seguido de la proyección se llevará a cabo un conversatorio con los realizadores.



Para complementar la agenda se presentará un especial del Festival Planet On con la exhibición de 'Bigger than Us' de Flore Vasseur y, para el cierre, la película colombiana 'X500' de Juan Andrés Arango.



La Ruta Audiovisual acogerá toda la programación alrededor de los procesos de creación audiovisual a través de talleres. En la carpa 1, de 11 a. m. a 12:30 p. m., se llevará a cabo Ludóptico, un taller que plantea una revisión a los orígenes de la cinematografía a partir de la creación de un dispositivo óptico lúdico (o juguete filosófico.



Por otro lado, en la carpa 2, de 3:30 p. m. a 5 p. m., se llevará el Taller de maquillaje artístico, un espacio de sensibilización frente a la paz a través de un taller de maquillaje artístico inspirado en vectores y banderas, buscando que los y las participantes adquieran herramientas prácticas para el uso de pigmentos y pinceles pasando un rato agradable en familia.



Además, en la Franja Cine y Deporte se presentará una experiencia lúdica deportiva donde los participantes conocerán y practicarán técnicas sobre el voleibol, esta actividad será de 2 p. m. a 3 p. m. en la cancha del mismo parque.

