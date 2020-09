Bogotanos disfrutarán de cine móvil en el Simón Bolívar y gratis

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) en una alianza con Royal Films, llevará por tres meses, es decir hasta el 24 de diciembre, alegría, entretenimiento y diversión a los ciudadanos a través del Cine Móvil.

Lo mejor es que es gratis y estará funcionando al desde este viernes 25 de septiembre, con su función de estreno y para el público desde el sábado 26 de septiembre.

El escenario escogido es la plaza de eventos del Parque Metropolitano Simón Bolívar, lugar que acogerá de martes a domingo a las personas en dos funciones: 6:30 p.m. y 9 p. m.



La entrada habilitada para el ingreso será la portería número cuatro del parque, ubicada en la calle 60 # 57-65. El aforo permitido por función será de 102 vehículos, cada uno con cupo máximo de cuatro personas y la edad mínima será de dos años en adelante y estará sujeta a la clasificación de la cartelera.



Los vehículos podrán entrar desde las 5 p.m., para la primera función con el fin de evitar aglomeraciones y trancones en las vías cercanas al escenario.

La boletería será digital y gratuita, el proceso para adquirir la entrada será a través de la página web y las redes sociales de Royal Films que realizarán concursos para que las personas adquieran sin ningún costo su entrada.



El proceso para redimir la boleta digital se realizará a través de la página web de Royal Films (https://royal-films.com/). Luego se debe seleccionar Cine Móvil IDRD-Simón Bolívar, hacer clic en boletería y escoger el día de la función, la hora y la película.



Después aparecerá la palabra ‘Exitoso’ y al correo electrónico registrado llegará la boleta con el código QR para el ingreso.



Para estas primeras jornadas los visitantes podrán disfrutar de películas de gran formato como: Bohemian Rhapsody, Black Panther, El llamado Salvaje, Unidos, Capitana Marvel y El Rey León.

Habrá venta de comidas en el parque, previo al inicio de la función, de dos maneras. Una digital, ingresando a la página web de Royal Films, en el ícono de confitería se podrá realizar la compra. La otra opción, es en el parque, para esto, los usuarios deben accionar la direccional de su auto y serán atendidos por personal autorizado.



También habrá servicio de baños públicos. En este caso se debe realizar el desplazamiento en el vehículo hasta la administración del parque.

La plaza de eventos del parque Metropolitano Simón Bolívar acogerá el Cine Móvil, con un montaje que incluye una pantalla de 20X10 metros, sonido Dolby Digital Envolvente, para vivir la mejor experiencia en la ciudad.



Los asistentes deberán sintonizar el dial 99.5 en la frecuencia FM del radio de su carro para poder tener el sonido de la película y disfrutar de todas las emociones.

Normas

Para poder hacer parte del Cine Móvil, los ciudadanos deberán cumplir con normas, recomendaciones de bioseguridad y protocolos establecidos para evitar el contagio o la propagación del COVID-19. Recuerde que es por su salud y la de los demás. El uso de tapabocas es obligatorio en todo momento.



• Cualquier persona que presente síntomas asociados al COVID-19 o respiratorios debe abstenerse de ingresar. Así mismo si ha tenido contado con casos sospechosos o positivos.



• Al ingreso al parque se realizará la toma de temperatura a cada persona dentro del vehículo. Si alguno de los asistentes supera los 38 grados centígrados, no se permitirá el ingreso.



• Al ingreso los asistentes deben desinfectar sus manos con alcohol glicerinado dentro del vehículo.



• El uso de tapabocas es obligatorio durante toda la función.



• Se debe permanecer durante toda la función dentro del vehículo, solo se podrán realizar desplazamientos para el uso de los baños públicos.



• El vehículo debe permanecer en el lugar indicado durante toda la función. Recuerde que la ubicación es por orden de llegada. Se hará diferenciación entre automóvil y camionetas, que irán en la parte de atrás del escenario.



• Se debe respetar el número de personas permitidas por vehículo, cuatro acompañantes máximo.



• Los vehículos deberán permanecer con el motor y las luces apagadas.



• No se puede interactuar con otros vehículos en la plaza de eventos, ni descender de los carros para agruparse con otras personas.



• Los vehículos deberán portar equipo de carreteras y extintor.



• Usted es responsable del manejo adecuado que le de a los residuos.



