Los cinco vacíos en los planes de gobierno de candidatos a la alcaldía de Bogotá

A una semana de las elecciones en Bogotá, seguramente muchos capitalinos están analizando a quién le entregarán su voto, mientras que las campañas de los candidatos juegan sus últimas cartas para llegar al Palacio Liévano.



Los nueve aspirantes a la alcaldía han discutido diferentes temas relevantes para la ciudad (movilidad, seguridad, salud, educación, etc.), tanto en los debates como en las entrevistas con medios de comunicación, pero ¿sus planes de gobierno sí abarcan todos los asuntos que son urgentes para la población bogotana?



(Le puede interesar: Claudia López dijo que de la elección del próximo alcalde depende el metro).

Un grupo de expertos y estudiantes del Laboratorio de Gobierno (Govlab) de la Universidad de La Sabana, con el apoyo del Semillero de Innovación y Política Pública, se dio a la tarea de analizar los planes de siete aspirantes a la administración distrital: Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar, Juan Daniel Oviedo, Diego Molano, Rodrigo Lara, Jorge Enrique Robledo y Jorge Luis Vargas.

Facebook Twitter Linkedin

Candidatos a la alcaldía de la gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá. Foto: Universidad de La Sabana

“La gente se ha olvidado de que uno no solo vota por el candidato, sino también por su programa de gobierno. Es un aspecto sumamente relevante porque el programa del candidato que resulta ganador se convierte en últimas en su plan de desarrollo”, indicó Ómar Oróstegui, director del Govlab.



El informe les puso la lupa a 16 áreas estratégicas de gobierno, las cuales estaban compuestas por diferentes líneas de acción de política pública (LAPP), entendidas como los frentes de trabajo que orientan los proyectos. Por ejemplo, en el caso de la educación, algunas LAPP fueron: brechas en el aprendizaje, deserción escolar, jornada única, bilingüismo, formación docente, entre otras.



La investigación concluyó que los temas de los que más hablan los candidatos son movilidad, educación, seguridad y convivencia, medioambiente y salud. Mientras que los problemas relacionados con la Región Metropolitana, ruralidad, mercado laboral y participación ciudadana tienen una menor relevancia dentro de sus programas de gobierno.



(Lea también: Atacan campaña de Carlos Fernando Galán simulando su voz con IA).

Se destaca, de igual forma, que la mayoría de los aspirantes incluyen factores como la tecnología, la innovación, el desarrollo inmobiliario, la cultura y el deporte. No obstante, se ‘rajan’ en algunos asuntos que, incluso, están dentro de los temas que más se mencionan.



Por ejemplo, en salud no se habla casi de la recuperación del hospital San Juan de Dios, que lleva 22 años cerrado. En movilidad no se menciona el bicitaxismo o el incremento del parque automotor de motocicletas. En cuanto a la seguridad, hay vacíos relacionados con los problemas de convivencia en zonas públicas.



Ahora bien, para determinar qué tan débiles o fuertes eran las propuestas en cada área estratégica, se analizaba que estas respondieran al problema público descrito en las LAPP. Si el candidato mencionaba todos los asuntos, obtenía una calificación del 100 por ciento.



Sin embargo, a medida que se evidenciaban vacíos programáticos asociados a cada tema evaluado, se disminuía gradualmente el porcentaje. “Evaluamos que la mención de los problemas fuera explícita. Es decir, no solo que se escribiera, sino que además el escrito desarrollara la idea de cómo se iba a solucionar”, explicó Oróstegui.



Las LAPP se determinaron a partir de guías de planeación urbana globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana. También se tuvieron en cuenta las competencias legales y normativas de los entes territoriales.

Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca

Facebook Twitter Linkedin

Este proyecto es uno de los más importantes en cuestión de movilidad en la ciudad y sus alrededores. . Foto: Archivo Particular

El principal tema en el que la investigación consideró que se ‘rajaron’ los candidatos (ya que casi ninguno lo menciona) fue la articulación de Bogotá con sus alrededores, pues consideró que no hay acciones estratégicas a mediano o largo plazo que garanticen la conexión entre la capital y los municipios aledaños.



“Hoy más que nunca, las políticas públicas son dinámicas y en constante evolución, de allí que la gestión pública urbana exija nuevos marcos conceptuales y teóricos para entender los problemas públicos y anticiparse a fenómenos que afectan el ejercicio de gobierno a escalas metropolitanas”, dijo el informe.



Lo anterior, teniendo en cuenta que, en noviembre del año pasado, la alcaldesa Claudia López firmó el proyecto de acuerdo que autoriza la entrada de Bogotá en la Región Metropolitana, lo cual permite que el Distrito y la gobernación de Cundinamarca puedan gestionar temas como la movilidad, la protección de la estructura ecológica, la seguridad ciudadana y alimentaria, los servicios públicos, el sector de hábitat y el desarrollo económico.



Además de que el próximo alcalde tendrá el desafío de implementar este acuerdo, también será el encargado de gestionar proyectos clave para los habitantes de la ciudad y la región, en los que también hay participación del Gobierno Nacional, como los Regiotram de Occidente y del Norte.

Convivencia

Los candidatos están de acuerdo con que hay que implementar acciones para combatir la inseguridad. Por lo tanto, hay consenso en cuanto a la investigación criminal y judicialización, la capacitación de la Fuerza Pública, el uso de tecnología y la analítica de datos.



En cambio, los investigadores consideraron que son débiles las menciones para mejorar las URI, el trabajo de los inspectores de policía y la línea de atención 123 o número único de seguridad y emergencias (Nuse).



Aunque la mayoría de los programas tienen propuestas vinculadas a mejorar la cultura ciudadana para la convivencia, se concluyó que hay vacíos en temas asociados a las comisarías de familia, en los problemas de convivencia en propiedad horizontal, parques y zonas públicas.



Rodrigo Lara fue el candidato que más mencionó este tema, seguido de Gustavo Bolívar y Juan Daniel Oviedo. Por otro lado, los programas más completos en seguridad fueron los de Carlos Fernando Galán y Diego Molano.

Salud

Facebook Twitter Linkedin

La salud es uno de los temas principales a tratar en la capital. Foto: Alcaldía de Bogotá

La mayoría de programas de gobierno tienen varias líneas de acción en salud, sobre todo enfocadas en el acceso a los centros asistenciales y en el uso de la tecnología. No obstante, el informe consideró que no todos los candidatos hacen mención a temas estratégicos como Capital Salud (la EPS distrital del régimen subsidiado), salud sexual y reproductiva, salud mental, lactancia materna y vacunación.



Otros de los temas que calificaron como débiles en las propuestas fueron las estrategias para fortalecer las finanzas del sector y mejorar el recurso humano. En contraste, hay consenso en asuntos como la atención primaria en salud, el desarrollo de infraestructura y las subredes.



Evidenciaron, por otro lado, solo dos menciones del Hospital San Juan de Dios, un complejo cerca del centro y que tiene 22 años sin funcionar, a excepción de un centro de adultos mayores y un jardín infantil. Su remodelación se encuentra dentro del Plan de Desarrollo del presidente Petro.



(Siga leyendo: Incendio en la Casa de la Moneda en Bogotá está controlado, calculan daños).

Educación

Facebook Twitter Linkedin

Uno de los mayores retos en Bogotá es la educación. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

La mayoría de los programas coinciden en que se debe continuar con las políticas para la reducción de brechas de aprendizaje y el acceso a la educación. Aunque los candidatos están de acuerdo con que se debe seguir mejorando la infraestructura, tan solo uno hace mención explícita al modelo de colegios en concesión o educación contratada.



La jornada única sigue en la agenda, al igual que el bilingüismo y las acciones afirmativas para la inclusión y el enfoque diferencial. Pero aun así, hay poco énfasis en apuestas para fortalecer aspectos como la conectividad digital, la convivencia y el transporte escolar.



En educación superior se evidenciaron diferencias con respecto al modelo actual del programa Jóvenes a la U, en particular, con la estrategia de apoyos y becas. Adicionalmente, tan solo 4 candidatos hacen mención explícita a la Universidad Distrital, cuya financiación ha sido debatida en el Concejo.

El candidato que presenta el programa más completo en educación es Bolívar, seguido de Galán y Oviedo.

Movilidad

Desde el principio de la campaña, algunos de los temas más comentados por los candidatos han estado relacionados con los grandes proyectos de movilidad, como la primera línea del metro, el Corredor Verde y las troncales de la 68 y la calle 13. No obstante, el estudio del Govlab concluyó que hay problemas que a lo largo de los años han recibido poca atención, como la regulación del bicitaxismo o el crecimiento del parque de de motocicletas, cuyos conductores son los actores más implicados en siniestros y que más exceden la velocidad.



Oróstegui dice que, como son asuntos que requieren intervención de la Nación (como el Soat para las motos), se vuelven “políticamente sensibles”, por lo que preferirían omitirlos.



Asimismo, hay vacíos o pocas menciones sobre el operador público La Rolita, las zonas de parqueo pago y las aplicaciones de carro compartido. Los programas coinciden en propuestas para líneas de acción a favor de la movilidad sostenible, con énfasis en mejorar la infraestructura para peatones y ciclistas.

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias