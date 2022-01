El 10 de diciembre se expidió el decreto del último de cinco planes parciales de desarrollo urbanos (PPD) que la actual administración distrital logró sacar adelante el año pasado. Contemplan inversiones estimadas en 9 billones de pesos para los próximos 10 a 15 años.



Dichos planes, adoptados entre julio y diciembre pasados, están ubicados en las localidades de Usaquén, Suba y Bosa, y permitirán la generación de 54.414 unidades de viviendas en la ciudad.

Con estos PPD, la administración de Claudia López suma seis (incluyendo el Mazda Mavaia en Lagos de Torca, aprobado en 2020, para un total de 60.644 viviendas) y, según la Secretaría Distrital de Planeación, se espera que el proceso despegue a partir de este 2022, para cuando hay nueve proyectos priorizados (de 24 en trámite), con un estimativo de viviendas nuevas de 39.149.



No obstante, la meta de la entidad es generar apenas 14.792 unidades –para beneficiar a cerca de 50.000 personas– a través de este instrumento de planeación. “A partir de ahora se van a construir un montón de viviendas”, afirmó María Mercedes Jaramillo, secretaria distrital de Planeación.



A pesar de todo, las cifras de la actual administración están aún lejos de las necesidades de la ciudad. El Dane proyecta que en los próximos 12 años la capital necesitará 1’067.000 unidades nuevas y el POT plantea habilitar suelo para 1’500.000, y de esas generar 589.000 unidades. Sin embargo, según le dijo a este diario la alcaldesa, la expectativa es que con los instrumentos que crea el plan, como el licenciamiento directo en casos de renovación urbana de menos de una hectárea, se pueda llegar a un millón de viviendas.



Entre los PPD priorizados para este año se encuentran Tibabita, con 6.285 unidades de vivienda; Las Flores, con 2.844; El Coral, con 10.225; El Rosario, con 5.779; Bosques de San Juan, con 1.735; Rafael Uribe 70, con 3.721; Edén El Descanso, con 3.692; La Pampa, con 802, y Alameda de la Concordia, con 4.066 viviendas. (Ver gráfico).

“Esta alcaldía, en dos años, ha hecho más planes parciales que los dos últimos gobiernos”, aseguró la mandataria.



Los planes parciales de desarrollo son definidos por la Secretaría de Planeación como “piezas de ciudad completas que van a generar todas las condiciones urbanísticas”, a fin de que sus habitantes cuenten con espacios públicos, vías, servicios y equipamientos, entre otros.



Estos planes se diferencian de los planes parciales de renovación (PPR) porque los primeros son desarrollados en áreas de terreno urbanas que no han sido construidas, mientras los segundos se concentran en zonas construidas dentro de la ciudad y buscan la transformación de estas para aprovechar al máximo su potencial.

Jaramillo reconoce que Bogotá tenía un rezago desde 2020 con los PPD, el cual “está totalmente superado”. Explica que en ese año apenas se adoptó uno debido a la emergencia sanitaria, social y económica por la pandemia de covid-19, porque la entidad estuvo concentrada en la formulación del plan de desarrollo y porque se suspendieron los términos para la adopción de estas figuras.



La Dirección de Planes Parciales de la Secretaría de Planeación reporta que este año, entre julio y diciembre, se aprobaron los PPD Lucerna y Ciudad La Salle (se redujo el área de un colegio), en jurisdicción de Usaquén; El Carmen, en Suba, y La Marlene y Bosa 37, en Bosa. Todos estos planes ocupan un área de 207,38 hectáreas, (Ver recuadros). En el año 2020 apenas se adoptó la modificación del plan parcial La Felicidad, en la localidad de Fontibón, en un área de 87 hectáreas.



Del total de viviendas (54.412) que se generarán en los próximos años con los cinco PPD adoptados en 2021, cerca del 75 por ciento serán para VIS y VIP (30.800 y 9.815, respectivamente) y 13.797 para no VIS.



Estos proyectos, de acuerdo con Planeación distrital, beneficiarán a aproximadamente 165.000 personas y generarán 141.000 nuevos empleos, entre directos e indirectos.

Se agotó el suelo en Bosa

Bogotá cuenta con aproximadamente 3.000 hectáreas para planes parciales de desarrollo y con el ritmo que se propone la entidad cada vez va a ser menos el suelo disponible. De hecho, en localidades como Bosa el suelo sin construir ya quedó copado, con la adopción de los planes parciales de La Marlene y Bosa 37. Ambos suman 107,97 hectáreas.



“Lo importante es que con la adopción de esos dos planes parciales, el suelo disponible en el occidente de Bogotá ya queda completamente habilitado. De modo que más allá de esos planes parciales ya no habrá más construcciones en el occidente”, aseguró Jaramillo.



Entonces, ¿qué suelo hay para planes parciales de desarrollo en la ciudad? Según Planeación, queda Ciudad Lagos de Torca, donde hay 34 planes, de los cuales faltan por aprobar 27 y que, según la entidad, serán desarrollados durante la vigencia del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (decreto 555 del 29 de diciembre de 2021). También quedan los bordes de Usme y Ciudad Bolívar; el proyecto Reverdecer del Sur, en Tunjuelito, y algunas áreas de San Cristóbal y Santa Fe.



“Eso es lo que Bogotá tendrá en los próximos años para desarrollar nuevo suelo. A partir de este momento, por eso es tan importante el POT (...), Bogotá tendrá que reciclarse a sí misma, optimizar el suelo de la ciudad ya construida, renovarse, revitalizarse”, advierte la jefa de la cartera de Planeación.



Y si bien hubo resultados para mostrar en 2021 en la adopción de planes parciales de desarrollo, no sucedió lo mismo con los planes parciales de renovación. En los dos últimos años no se ha aprobado el primero, pero, de acuerdo con el Distrito, estos serán una de las prioridades para los próximos años, ante el agotamiento del suelo disponible sin construir en la capital.



En efecto, en diciembre pasado se expidieron tres resoluciones de viabilidad de planes parciales (Triángulo de Bavaria, Benfor y San Rafael), un proceso previo a la adopción, que se espera se concrete con un decreto en el primer trimestre de este año. Estos PPR habilitan 21,10 hectáreas para la construcción de 8.005 viviendas.



“Históricamente ha sido más fácil gestionar los planes parciales de desarrollo; no solo en Bogotá sino en el mundo entero gestionar la renovación urbana es más compleja, más laboriosa y más lenta. Bogotá ha tenido buen ritmo de aprobación de planes parciales de desarrollo y menos buen ritmo en la aprobación de planes parciales de renovación urbana”, explicó la secretaria.



Jaramillo, no obstante, señaló que en los PPR es en los que más “dificultades” han tenido y que espera que este año quede “un buen número” con resolución de viabilidad para que pueda empezar la adopción de estos. En el trámite de estos planes parciales intervienen varias entidades, empresas de servicios y hasta profesionales de diferentes áreas. Otra de las dificultades es la gestión con los residentes y el saneamiento de los predios.



De acuerdo con el POT expedido por decreto, la ciudad cuenta con 6.905 hectáreas para renovación urbana en la modalidad de revitalización, que pueden ser desarrolladas a través de planes parciales o directamente por los constructores y particulares, mediante solicitud de licencia a la curaduría, dependiendo del tamaño y aprovechamiento que busque cada proyecto.



En este caso, según Jaramillo, la idea será “asociar” a las poblaciones que habitan dichos territorios con las unidades productivas que están instaladas, pero siempre teniendo en cuenta la protección a moradores.



“Estamos haciendo una apuesta muy importante por facilitar el trámite y por jugar un rol determinante del Distrito en aquellas tareas que los privados hacen muy laboriosamente, muy onerosamente, porque se demoran mucho tiempo. Tenemos un supercompromiso con este POT por la renovación urbana. Estoy segura que de aquí en adelante la renovación urbana va a despegar, tiene que despegar”, insistió la funcionaria.



El papel al que se refiere la secretaria es que el Distrito se propone darles celeridad a los proyectos de renovación urbana, básicamente a agilizar los temas de gestión social y predial. En ese sentido, de acuerdo con la Dirección de Planes Parciales de la entidad, ya se cuenta con una cartilla, que es básicamente un abecé del proceso, normas y trámites que se deben cumplir para formular un plan parcial, y a ella pueden acceder todos los interesados.

Los cinco planes parciales adoptados

Lucerna

-Decreto 241 del 2 de julio.

-En Lagos de Torca, en Usaquén.

-Área: 6,28 ha.

-Se construirán 18.932 viviendas; de ellas, 279 VIP y 434 VIS.

-En este proyecto se invertirán $ 252.000 millones y generará más de 3.000 empleos.

Permite la conectividad de los cerros Orientales con el humedal Torca Guaymaral, a través de la quebrada San Juan.

La Marlene

-Decreto 434 del 17 de septiembre.

-En la localidad de Bosa.

-Área: 66,61 ha.

-Contará con 16.100 viviendas, 13.000 de ellas VIS y 3.000 VIP.

-Integrará zonas de comercio vecinal y aportará 28 hectáreas de espacio público y equipamientos y otras 11 hectáreas para vías locales y ciclorrutas.

El Carmen

-Decreto 469 del 17 noviembre.

-En Lagos de Torca, en Suba.

-Área: 50,77 ha.

-Contempla la construcción de

14.901 viviendas, de ellas 2.401 VIP, 4.785 VIS y 7.715 no VIS.

-Se proyectan inversiones por $ 3,5 billones en viviendas, espacio público, parques, zonas verdes, vías y redes de servicios públicos. Generará más de 36.000 empleos, entre directos e indirectos.

Bosa 37

-Decreto 485 del 7 de diciembre de 2021.

-En la localidad de Bosa.

-Área: 41,36 ha.

-Permitirá la construcción de 12.767, de ellas 2.179 VIP y 10.588 VIS, con la posibilidad de incrementarse a 14.915 unidades.

Tendrá un equipamiento dotacional privado de más de 56.000 m² y 3.300 metros lineales de ciclorrutas.

La Salle

-Adoptado mediante el Decreto 721 de 2017 y modificado con el Decreto 501 del 10 de diciembre de 2021.

-En Ciudad Lagos de Torca, en Usaquén.

-Área: 42,36 hectáreas.

-Contempla la construcción de 8.810 viviendas, de ellas 1.908 VIP, 1.939 VIS y 4.963 no VIS, un área de 73.000 m² para parques públicos y zonas verdes. La inversión estimada es de $ 2,8 billones.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24