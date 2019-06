Cinco aspirantes a la Alcaldía acordarán una candidatura única

Cinco aspirantes a la Alcaldía de Bogotá anunciaron su intención de definir una candidatura única y un programa de gobierno de coalición que una las fuerzas de sus partidos y movimientos.



Se trata de Claudia López (Alianza Verde), Luis Ernesto Gómez (Activistas), Celio Nieves (Polo Democrático), Hollman Morris (Mais) y Jorge Rojas (Colombia Humana-UP), quienes construirán una propuesta concertada entre el 26 de junio y el 26 de julio.



El mecanismo por el cual se seleccionará al candidato único se anunciará el próximo 5 de julio. Antes del 26 de julio se conocería la persona electa para competir en las elecciones del 27 de octubre.

Para facilitar la elaboración del programa de gobierno conjunto, los aspirantes realizarán cuatro debates públicos este mes. El primero será sobre seguridad, paz, convivencia y cultura ciudadana; el segundo, sobre medio ambiente y desarrollo sostenible; el tercero, sobre educación, salud e inclusión social; y el cuarto, sobre movilidad y transporte.

Según un comunicado conjunto, esta alianza planteará "un modelo de ciudad y región ambiental, social y económicamente sostenible, ajeno a la corrupción y al clientelismo, respetuoso de la ciudadanía y del interés público sobre el particular, y coherente con la ciudad de derechos y oportunidades que debe y puede ser Bogotá".



"Hemos avanzado en el proceso de la convergencia y la unidad. Esto no es solo la figura de una candidata o candidato, sino la definición de un programa de gobierno de coalición", dijo Jorge Rojas durante el anuncio al que Hollman Morris no asistió.



"Nos interesa ganar la Alcaldía de Bogotá y no dejársela a la derecha bogotana", agregó Celio Nieves.



Aunque los aspirantes tienen posturas distintas frente a algunos temas, como es el metro de Bogotá, esperan solucionar eso durante los cuatro debates programados.

