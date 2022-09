Para llevar a cabo la gira ‘Coldplay Music of the Spheres World Tour’, que se desarrollará en el estadio Nemesio Camacho el Campín hoy viernes 16 de septimbre y mañana, sábado 17, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó las siguientes afectaciones y/o cierres viales:



Cierres viales autorizados

Desde las 7:00 p.m. del 14 de septiembre hasta las 1:00 p.m. del 18 de septiembre de 2022, en el siguiente tramo vial:



Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B bis entre la carrera 28 y la Av. NQS.



Cierre sendero peatonal norte de la calle 53B bis entre la carrera 28 y la Av. NQS.



Desde las 8:00 a. m. del 15 de septiembre hasta las 1:00 p. m. del 18 de septiembre de 2022, en los siguientes tramos viales:



Cierre sendero peatonal sur de la Calle 53B bis entre la carrera 28 y la Av. NQS.



Desde las 7:00 p. m. horas del 15 de septiembre hasta las 02:00 a. m. horas del 18 de septiembre de 2022, en los siguientes tramos viales:



Cierre total de la calle 57A entre la Av. NQS y acceso Parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos los senderos peatonales de los dos costados.



Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la Av. calle 57 incluido el sendero del costado occidental, el organizador deberá implementar carril de acceso y salida controlada para los residentes del costado oriental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado.



Cierre total carrera 28 entre calle 53B bis y calle 53B, se deberá implementar carril de acceso controlado a los residentes de la transversal 28 (costado oriental) entre calle 53B bis y Av. Calle 57.



Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la Av. NQS entre calle 53B Bis y Calle 57A, (La ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar las misma).



Ubicación de vallado perimetral a borde vía al costado oriental de la AV. NQS entre Calle 53B y calle 57A.



Cierre parcial del sendero peatonal norte de la Calle 53B entre Av. NQS y Carrera 28, para ubicación de filtros de acceso al parqueadero sur del Estadio El Campín, el organizador deberá garantizar el paso de los peatones que no vayan a ingresar a la actividad.

Desvíos autorizados



Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la av. NQS y toman la calle 53B bis al oriente y la carrera 24 al norte, deberán continuar al norte por la av. NQS – diagonal 61C al oriente – av. carrera 24 al norte por donde se empalman con su recorrido habitual.



Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la av. NQS y toman la calle 53B bis al oriente y calle 57 al oriente, deberán continuar al norte por la av. NQS - diagonal 61C al oriente – transversal 25 al sur – calle 57 al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 1).



Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la av. NQS y toman la calle 57A al oriente, deberán continuar al norte por la av. NQS - diagonal 61C al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.



Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la av. NQS y toman la calle 53B al oriente, podrán tomar la calle 51 al oriente – carrera 27 al norte – calle 53 al oriente y/o calle 53B al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.

Desvíos, sentido Sur - Oriente

Los usuarios que circulen en sentido norte – sur por la av. carrera 24 o transversal 28 y deseen tomar la av. calle 53 al occidente, deberán tomar transversal 25 al sur – diagonal 53C al oriente - carrera 24 al sur – av. calle 53 al occidente por donde se empalman con su recorrido habitual.



Los usuarios que circulen en sentido oriente - occidente por la av. calle 57 y toman la transversal 28 y carrera 28 al sur y av. calle 53 al occidente, deberán tomar la carrera 21 al sur – av. calle 53 al occidente por donde se empalman con su recorrido habitual.

Zonas Amarillas autorizadas

Los asistentes al evento podrán tomar el servicio de taxis y/o vehículos especiales sobre las zonas amarillas que se habilitarán de manera provisional durante la etapa de evacuación desde las 12:00 p.m. hasta las 2 a.m. de los días 17 y 18 de septiembre de 2022, las cuales contarán con señal SR-34 en los siguientes puntos:

Costado oriental El Campín

La Transversal 28 entre Calle 57 y Transversal 25 +



La Diagonal 61C entre Carrera 27 y Carrera 24



Bahía del Coliseo el Campin Diagonal 61C

Costado occidental del Campín

La Calle 59 entre Carrera 35A y Av. NQS



Bahía Calle 57A con Carrera 35



Carrera 35 con Calle 53A Bis

Acceso a residentes del sector afectado por el cierre

Según la propuesta de cierres viales, solo se verán afectados los predios localizados sobre el costado oriental de la transversal 28 entre Carrera 28 y Av. Calle 57, quienes a través del carril lento de la calzada oriental de la Transversal 28 podrán circular a sus lugares de residencia.

Recomendaciones para los ciudadanos

Llegar al evento preferiblemente en SITP o Transmilenio. Se sugiere evitar el uso del vehículo particular.



Tener en cuenta que no se autorizarán detenciones de vehículos sobre la av. NQS frente al estadio el Campín; las zonas de ascenso y descenso de pasajeros autorizados serán las demarcadas como paraderos de SITP y transporte público en la operación habitual del sistema.



Programar los viajes y actividades los días 14, 15, 16, 17 y 18 de septiembre de 2022 en los sectores afectados por el desarrollo de la actividad.



Seguir las indicaciones de la Policía de Tránsito, del personal de la organización y del personal de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas, con el fin de minimizar el impacto que la actividad pueda ocasionar.



Atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales.



Hacer uso de modos de transporte no motorizados como la bicicleta y a pie, así como del transporte público.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

