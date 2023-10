Ojo con estos cierres y desvíos por carrera atlética de este domingo 22 de octubre

Con el fin de llevar a cabo la “carrera Allianz 15k” el próximo domingo 22 de octubre de 2023, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó las siguientes afectaciones y/o cierres viales:

Tramo vial, hora cierre y hora habilitación

Av. carrera 9 entre calle 135c y calle 134, 10:00 p.m. del 21 de octubre a 07:00 a.m. del 22 de octubre.



Carrera 9a entre calle 135c y calle 134a., 10:00 p.m. del 21 de octubre a 07:00 a.m. del 22 de octubre



Av. carrera 9 por calle 134, 08:00 a.m. del 22 de octubre a 09:20 a.m. del 22 de octubre.



Av. carrera 9 entre calle 134 y calle 104, 08:00 a.m. del 22 de octubre a 09:45 a.m. del 22 de octubre.



Diagonal 92 entre calle 104 y calle 92, 08:00 a.m. del 22 de octubre a 09:50 a.m. del 22 de octubre,



Av. nqs entre calle 92 y calle 69, 08:00 a.m. del 22 de octubre a 10:15 a.m. del 22 de octubre.



Conectante calzada rápida a lenta de la av. nqs por calle 69, 08:00 a.m. del 22 de octubre a 10:15 a.m. del 22 de octubre.



Av. NQS entre calle 68 y diagonal 61c, 08:00 a.m. del 22 de octubre a 10:50 a.m. del 22 de octubre.



Diagonal 61c entre av. NQS y av. carrera 24, 08:00 a.m. del 22 de octubre a 11:00 a.m. del 22 de octubre



Av. carrera 24 entre diagonal 61c y calle 57, 08:00 a.m. del 22 de octubre a 11:00 a.m. del 22 de octubre.



Transversal 28 entre calle 57 y calle 53b bis, 08:00 a.m. del 22 de octubre a 11:15 a.m. del 22 de octubre.



Carrera 28 entre calle 53b bis y av. calle 53, 08:00 a.m. del 22 de octubre a 11:15 a.m. del 22 de octubre.



Av. calle 53 entre carrera 28 y carrera 58, 08:00 a.m. del 22 de octubre a 11:30 a.m. del 22 de octubre.



Carrera 58 entre av. calle 53 y calle 44, 08:00 a.m. del 22 de octubre a 11:30 a.m. del 22 de octubre.



Calle 44 entre carrera 58 y av. carrera 60, 08:00 a.m. del 22 de octubre y 11:45 a.m. del 22 de octubre.



Av. carrera 60 entre calle 44 y av. calle 63, 08:00 a.m. del 22 de octubre y 12:00 p.m. del 22 de octubre.



Recorrido de la carrera 15k: salida av. carrera 9 (calzada occidental) entre calle 135c y calle 134 – av. carrera 9 (calzada occidental) al sur – diagonal 92 (calzada occidental) al sur – av. nqs (calzada occidental) al sur – cambio de calzada central a lateral occidental en la conectante de la calle 69 – av. nqs (calzada occidental) al sur – diagonal 61c al oriente – carrera 24 (calzada occidental) al sur – carrera 28 al sur – av. calle 53 (calzada norte) al occidente – carrera 58 al sur – calle 44 (calzada sur) al occidente – av. carrera 60 (calzada occidental) al norte – ingreso al parque metropolitano simón bolívar.

A fin de garantizar la seguridad vial de todos los usuarios de la vía (peatones, bici usuarios y conductores), el organizador del evento y/o actividad, deberá implementar, mantener y operar los cierres controlados de la totalidad de calles y carreras que conectan con el trazado de 15 kilómetros, una intersección vial previa al trazado.



Con el fin de mitigar los impactos generados a la red vial; la apertura de las vías afectadas por la realización del evento se realiza de forma gradual según el avance de los participantes.

Desvíos autorizados

-Durante las actividades de montaje y desmontaje en la av. carrera 9 entre calle 135c y calle 134, se deberá tomar la calle 135c al occidente – carrera 10 al sur – av. calle 134 al oriente – av. carrera 9 al sur.



-Para los usuarios que circulan en sentido oriente - occidente por la av. calle 134 con av. carrera 9, deberán tomar la av. carrera 9 al norte - calle 141 al oriente, carrera 7c al sur - calle 140 al occidente - carrera 16 al norte - calle 142 al oriente - carrera 15 al sur por donde se empalma nuevamente a la av. calle 134 al occidente (Ver mapa 1).



-Para los usuarios que circulan por la av. calle 134 en sentido occidente – oriente, deberán tomar la carrera 10 al sur, calle 127c al occidente - carrera 11 bis al sur - calle 127a al occidente - carrera 11b al sur - av. calle 127 al occidente para hacer el retorno al oriente en la carrera 13 – av. calle 127 al oriente y poder tomar la av. carrera 7 al sur o al norte (Ver mapa 2).

Mapa 1 Foto: Alcaldía de Bogotá

Mapa 2 Foto: Alcaldía de Bogotá

-Las rutas de transporte público y usuarios en general que circula por la av. calle 134 en sentido occidente – oriente, deberán tomar el carril que se tiene habilitado por la ciclovía sobre la av. carrera 9 al sur – calle 133 al occidente – carrera 10 al norte - calle 135c al occidente - carrera 10 al norte - calle 140 al oriente y poder retomar la ruta en la carrera 7 al norte o al sur (Ver mapa 3).



-Las rutas de transporte público y usuarios en general que circulan en sentido norte - sur por la av. suba y toman la av. nqs al sur, deberán tomar la av. calle 80 al oriente - carrera 24 al sur – av. calle 63 al occidente por donde se empalma nuevamente a la av. NQS al sur (Ver mapa 4).



-Las rutas de transporte público y usuarios en general que circulan por la av. calle 80 en sentido occidente - oriente y toman la av. NQS al sur, deberán seguir por la av. calle 80 al oriente - carrera 24 al sur – av. calle 63 al occidente por donde se empalma nuevamente a la av. NQS al sur (Ver mapa 4).



-Las rutas de transporte público y usuarios en general que circulan por la av. calle 80 en sentido oriente - occidente y que toman la av. NQS al sur, deberán continuar por la av. calle 80 al occidente y av. carrera 68 al sur (Ver mapa 4).



-Las rutas de transporte público y usuarios en general que circulan por la av. carrera 68 en sentido sur - norte y toman la av. calle 53 al oriente, deberán tomar la av. calle 63 al oriente - av. nqs al sur por donde se empalman nuevamente a la av. calle 53 al oriente para seguir al oriente o podrán tomar la av. calle 26 al oriente – av. carrera 50 al norte por donde se empalman nuevamente a la av. calle 53 al oriente (Ver mapa 5).



-Las rutas de transporte público y usuarios en general que circulan por la av. calle 63 en sentido oriente - occidente y toman la av. carrera 60 al sur, deberán seguir por la calle 63 al occidente y av. carrera 68 al sur (Ver mapa 6).



-Las rutas de transporte público y usuarios en general que circulan por la av. carrera 60 en sentido norte – sur, deberán tomar la av. calle 63 al occidente y av. carrera 68 al sur o calle 63 al oriente y av. NQS al sur (Ver mapa 6).



-Las rutas de transporte público y usuarios en general que circulan por la av. calle 63 en sentido occidente - oriente y toman la av. carrera 60 al sur, deberán continuar por la av. calle 63 al oriente y av. NQS al sur (Ver mapa 6).

Mapa 3 Foto: Alcaldía de Bogotá

Mapa 4 Foto: Alcaldía de Bogotá

Mapa 5 Foto: Alcaldía de Bogotá

Mapa 6 Foto: Alcaldía de Bogotá

-Las rutas de transporte público y usuarios en general que transitan por la av. calle 53 en sentido oriente – occidente, deberán tomar la av. carrera 24 al norte - calle 63a al oriente - carrera 23 al sur – av. calle 63 al occidente - av. carrera 68 al sur para continuar su recorrido habitual (Ver mapa 7).



-Las rutas de transporte público y usuarios en general que transitan por la av. carrera 24 en sentido norte – sur, deberán tomar la diagonal 61c al oriente - transversal 25 al sur - diagonal 53c al oriente – av. carrera 24 al sur para continuar su recorrido habitual (Ver mapa 7).



-Los usuarios que circulan en sentido norte – sur por la autopista norte y toman la av. NQS al sur, deberán continuar por la autopista norte al sur – calle 85 y/o calle 87 al occidente – av. carrera 24 al sur.



-Para salir del sector pablo sexto se recomienda tomar: calle 57 y/o calle 59 al occidente - transversal 59 a al norte y calle 63 al oriente o calle 59 al oriente y av. carrera 50 al norte.

Mapa 7 Foto: Alcaldía de Bogotá

