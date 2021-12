Este domingo 5 de diciembre se lleva a cabo la ‘Carrera Atlética 5K Servidores de Bogotá’ y por esta razón la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó varios cierres viales.

Cierre total de la avenida carrera 60 entre calles 53 y 63, calzada occidental desde las 7:30 a.m. del domingo 5 de diciembre hasta las 10:25 a.m.



Cierre total de la avenida carrera 60 entre calles 26 y 53, dos calzadas, desde las 7:30 del domingo 5 de diciembre hasta las 10:25 a.m.



Cierre total de las calles 53 entre carrera 66ª y carrera 60, dos calzadas, desde las 7:30 del domingo 5 de diciembre hasta las 10: 45 a.m.



Cierre parcial de la calle 44, entre avenida carrera 60 y carrera 54, dos calzadas, desde las 7:30 a.m. del domingo 5 de diciembre hasta las 10:25 a.m.

Desvíos autorizados:

Los usuarios que circulen en sentido Norte – Sur por la av. carrera 60, deberán tomar la avenida calle 63 al Occidente – avenida carrera 68 al Sur.



Los usuarios que circulen en sentido Sur – Norte por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle 53 al Oriente, deberán tomar la avenida calle 63 al Oriente.



Los usuarios que circulen en sentido Oriente – Occidente por la av. calle 53, deberán tomar la avenida carrera 60 al Norte y av. calle 63 al Occidente.



Los usuarios que circulen en sentido Occidente – Oriente por la av. calle 26 y deseen tomar la avenida carrera 68 al Norte y avenidacalle 53 al Oriente, deberán continuar al Oriente por la av. calle 26.



Los usuarios que circulen en sentido Oriente – Occidente por la av. calle 26 y deseen tomar la avenida carrera 60 al Norte, deberán continuar por la avenida calle 26 al Occidente y la avenida Carrera 68 al Norte.

Recomendaciones

Se recomienda hacer uso de medios de transporte no motorizados como la bicicleta y a pie, así como el transporte masivo y transporte público; se sugiere evitar el uso de vehículo particular.



Se recomienda programar con antelación los desplazamientos y actividades para el día 05 de diciembre de 2021 en los sectores afectados por el desarrollo del evento, con ánimo de evitar contratiempos.



Seguir las indicaciones por parte de la Autoridad de Tránsito, personal de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas, con el fin de minimizar el impacto que la actividad puede ocasionar en la ciudad de Bogotá.

Atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales a ejecutar para el desarrollo del evento.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com