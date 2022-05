El domingo 29 de mayo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales, por eso, la capital del país se prepara para que la movilidad no se vea colapsada. Tenga en cuenta que para esta jornada habrá cierres viales en inmediaciones a los puestos de votación de mayor afluencia de personas, y además que no habrá ciclovía.



Para la jornada de elecciones de este 2022, la Secretaría Distrital de Movilidad reforzará las labores de vigilancia y control en las vías de la ciudad con cerca de 200 personas, integrantes de Gerencia en Vía y del Grupo Guía. Además, habrá 40 puestos de control.



La entidad autorizó cierres viales en los puntos de votación de mayor afluencia, tenga en cuenta cuáles son y los horarios.

Plaza de Bolívar

Cierre de vías en las inmediaciones de Plaza de Bolívar, de la carrera 8 entre calles 12B y 10, y de igual manera la calle 10 y la calle 11 entre carreras 5 y 9, desde las 11:00 p. m. del sábado 28 de mayo hasta las 7:00 p. m. del domingo 29 de mayo.



Para acceder al puesto de votación, se puede realizar a través la carrera 9 a la altura de la calle 12B. Los vehículos que se dirijan por la Carrera 8 en sentido Norte-Sur, deben tomar la Calle 12B al occidente, carrera 9 al norte, calle 17 al occidente y Carrera 10 al sur.

Corferias

Cierre de vías en las inmediaciones de Corferias, entre la carrera 33 y carrera 40 y entre la avenida Américas y calle 26 desde las 10:00 p. m. del 28 de mayo hasta las 11:00 p. m. del domingo, con acceso controlado a los residentes del sector. Se garantiza en todo momento el ingreso a los equipamientos de salud y respuesta.



El ingreso de los votantes se realizará por los puntos habituales de la carrera 36 y la avenida La Esperanza.



Universidad Pedagógica

Cierre de la calzada norte de la calle 72 entre carrera 9 y carrera 13 desde las 8:00 p. m. del día 28 de marzo, hasta las 6:00 p. m. del día domingo 29 de mayo.



Los usuarios que transitan oriente occidente sobre la calle 72, deberán tomar la carrera 9 al norte hasta llegar a la calle 73, y al occidente hasta la carrera 13 al norte y retomar a la calle 72 al occidente en su recorrido habitual.

Centro comercial Unicentro

Cierre de vías en las inmediaciones del centro comercial Unicentro, de las carreras 14, carrera 14 A y carrera 14 B, entre calle 119 y calle 121, se permitirá únicamente el acceso controlado a los residentes del sector y será verificado por los organismos de seguridad del estado. La carrera 13 operará en sentido único norte - sur entre la calle 119 y calle 127 desde las 5 a. m. hasta las 6:00 p. m del domingo 29 de mayo.



Para acceder al puesto de votación, se puede realizar por los accesos habituales de la calle 119 y calle 127, carrera 13 y carrera 15.

Cedritos

Cierre total de la avenida Novena entre calle 146 y 147 en el sentido sur-norte desde las 6:00 p. m. del sábado 28 de mayo hasta las 6:00 p. m. del día domingo. Los usuarios que transitan sur-norte sobre la avenida Novena, deberán tomar la calle 145 al oriente hasta llegar a la carrera 7B al norte para conectar con la calle 147 al occidente hasta la avenida 9 en recorrido habitual.



La calle 146 entre avenida 9 y carrera 7b estará suspendida para flujo vehicular, solo se permitirá el acceso controlado a los residentes del sector que vivan en este tramo.

Recomendaciones

Tenga en cuenta estas recomendaciones de la SED:



- Programar los recorridos del día domingo, 29 de mayo, antes de salir, principalmente en los puntos de votación de mayor afluencia.



- Seguir las indicaciones por parte de las autoridades de Tránsito y del Grupo de Gerencia en Vía de la Secretaría de Movilidad.



- Atender los cierres y desvíos viales, mientras se desarrollan las elecciones en Bogotá.



- Se sugiere evitar el uso de vehículo particular durante la jornada electoral. Recuerde que no hay permisos especiales para parquear en vía o sobre andenes por motivo de estar votando en el puesto de votación.



- Se recomienda caminar, movilizarse en bicicleta o utilizar el transporte público.



- Se realizarán controles al mal estacionamiento con el fin de garantizar la fluidez de los peatones y vehículos en los alrededores de los puestos de votación.



- Durante el día de elecciones, no se habilitará la ciclovía dominical en ningún tramo de la ciudad.



Pico y Placa Regional

Las personas que decidieron viajar este fin de semana puente, deben tener en cuenta que el lunes festivo 30 de mayo, funcionará la restricción de Pico y Placa Regional. Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m. solo podrán ingresar los vehículos de placas pares, mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar.



No olvide que las excepciones de circulación como el Pico y Placa Solidario y Carro Compartido no son válidas para el Pico y Placa Regional.



La restricción de circulación operará en los nueve corredores de ingreso a la ciudad: Autopista Norte, Autopista Sur, avenida Centenario (calle 13), avenida Calle 80, avenida carrera Séptima, avenida Boyacá vía al llano, vía Suba - Cota, vía a La Calera y vía a Choachí.



El lunes festivo se habilitará el reversible en la carrera Séptima, sentido norte - sur desde la calle 245 hasta la calle 180, de 2:30 p. m. a 8:00 p. m.

