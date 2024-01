¡Pilas! Los cierres viales que tendrá Bogotá el 6 de enero por la Fiesta de Reyes

Desde hace varios años, Bogotá celebra "con todas las de la ley" la tradicional Fiesta de Reyes y la Epifanía. Con actividades religiosas y culturales, y teniendo como epicentro la Iglesia de Nuestra Señora, cientos de peregrinos se reúnen el 6 de enero para conmemorar la adoración del Niño Jesús por parte de los reyes magos.

Sin embargo, debido a que tiene como punto de concentración dicha iglesia, son los barrios Egipto y La Candelaria los que cierran sus calles para reservarlas a la celebración durante el puente festivo.



De hecho, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció cuáles serán los tramos y vías que estarán cerradas del 5 al 9 de enero.

A continuación, los siete tramos que se verán afectados:

-Carrera 3 Este entre Calle 6D y Calle 11: cierre total de dos calzadas desde las 12:00 p. m. del viernes 5 hasta las 4:00 a. m. del martes 9 de enero.



-Calle 10B entre Carrera 3 Este y Carrera 6 Este: cierre total de dos calzadas desde las 12:00 p. m. del viernes 5 hasta las 4:00 a. m. del martes 9 de enero.



-Calle 7 entre Carrera 1 y Carrera 3 Este: cierre total de la calzada sur desde las 12:00 p. m. del viernes 5 hasta las 4:00 a. m. del martes 9 de enero.



-Calle 9A entre Carrera 4 Este y Carrera 3 Este: cierre total de la calzada desde las 12:00 p. m. del viernes 5 hasta las 4:00 a. m. del martes 9 de enero.



-Calle 9 entre Carrera 4 Este y Carrera 2 Este: cierre total de la calzada desde las 12:00 p. m. del viernes 5 hasta las 4:00 a. m. del martes 9 de enero.



-Calle 10 entre Carrera 3 este y Carrera 1 Este: cierre total de la calzada desde las 12:00 p. m. del viernes 5 hasta las 4:00 a. m. del martes 9 de enero.



-Calle 10A entre Carrera 3 Este y Carrera 4 Este: cierre total de la calzada desde las 12:00 p. m. del viernes 5 hasta las 4:00 a. m. del martes 9 de enero.

Desvíos autorizados

De acuerdo con la entidad, estos son los desvíos autorizados para dichas fechas:



-Los usuarios que circulen por la Av. Circunvalar en sentido Norte – Sur, deberán tomar la Calle 10 al occidente – vía Choachí al sur – Transversal 6 Este al sur – Carrera 7 Este al sur – Calle 6 al occidente – Carrera 3 Este y retomar su recorrido habitual.



- Los usuarios que circulen por la Av. Circunvalar (Carrera 3 Este) en sentido Sur – Norte, deberán tomar la Calle 6D al oriente – Carrera 5 Este al sur – Calle 6 al occidente – Carrera 5 al norte.



- Los usuarios que circulen por la Calle 7 en sentido Occidente – Oriente y desean tomar la Av. Circunvalar (Carrera 3 Este) al Norte deberán hacer retorno al occidente a la altura de la Carrera 1 Este y Carrera 5 al norte.

¿Cómo será la celebración en Bogotá?

Durante la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía habrá actividades llenas de tradición, música, recreación y diversión.

🌟 ¡La #FiestaDeReyesMagosYEpifanía 2024 llega con su magia del 6 al 8 de enero!



🎉 Disfruta de la música, juegos y la energía de La Candelaria.



🎶 Conoce a nuestros artistas locales e invitados especiales y degusta sabores ancestrales.



De acuerdo con la página oficial de la Alcaldía, estas serán las actividades principales:

Sábado 6 de enero

09:00 a.m. Carrera de encostalados e inscripciones a juegos tradicionales

10:00 a.m. Desarrollo de los juegos tradicionales

11:00 a.m. Presentación de artistas: Chacón 91

12:00 p.m. Saúl David

12:50 p.m. Tres Pasos

1:40 p.m. Yandro Rivera

2:30 p.m. Plomósfera

3:20 p.m. Brayan Sánchez

4:30 p.m. Kevin Pabón

5:45 p.m. Andreina Vallenata

7:00 p.m. Adriana Bottina



Domingo 7 de enero

​

9:00 a.m. Inscripciones a juegos tradicionales

11:00 a.m. Torneo de banquitas

12:00 p.m. Eucaristía al aire libre

1:00 p.m. Auto sacramental

2:00 p.m. Presentación de artistas: Grupo Artístico Mevanawi

2:50 p.m. Mauricio Milagros

3:40 p.m. Dark Flame

4:30 p.m. Psique Rap & Groove Station

5:20 p.m. Marcos El Bohemio

6:10 p.m. Penchy Castro

7:00 p.m. Mateo Castro



Lunes 8 de enero



9:00 a.m. Franja deportiva

11:00 a.m. Actividades recreodeportivas

12:00 a.m. Concurso de Reyecitos

1:00 p.m. Presentación de artistas: Sin Ausencia

2:00 p.m. King Kong Five

3:00 p.m. José Fernando Porras

3:50 p.m. Martín Yerbabuena

5:20 p.m. Breiner Gaster

6:30 p.m. Beso De Negra

7:10 p.m. Banda Parranda

8:00 p.m. Bonny Cepeda

