Durante los últimos 7 días, Bogotá se ha preparado para la logística que supondrá la posesión de Gustavo Petro. No se trata solo de un evento masivo en el que se esperan más de 100.000 espectadores, sino que implicará el cierre de un polígono en el centro histórico de la capital.



Si usted va a asistir al evento –que está abierto al público bajo unas determinadas normas– o si debe pasar por el centro, tenga en cuenta esta información.



Desde este sábado y hasta las 10 p. m. del domingo se cerrará un polígono comprendido entre las calles 19 y 7.ª y las carreras 3.ª y 10.ª. Si usted desea participar en la posesión, sepa que solo habrá tres puntos de ingreso: uno en la calle 19 con carrera 7.ª, uno en la calle 19 con carrera 8.ª y uno en la avenida Jiménez con carrera 10.ª (abren a las 8 a. m.). Se recomienda llegar temprano, pues una vez inicie el evento, no se permitirá el ingreso de nadie.



Aunque ese polígono del centro estará cerrado, recuerde que se mantendrá el paso del tráfico en la calle 19, la carrera 10 y la calle 7 en sentido occidente - oriente. Eso sí, para entrar al polígono, solo puede hacerlo de manera peatonal: deje su vehículo, moto o bicicleta en un parqueadero fuera de esa zona. O, de preferencia, llegue en transporte público.



Si va a asistir, no olvide...

- Llevar su documento de identidad.



- Tener buena disposición para el paso por los filtros de seguridad.



- Usar ropa cómoda.



- Mantenerse hidratado.



- No se permiten sombrillas. Opte por un poncho en caso de lluvia.



- No se permite el ingreso de niños ni de mascotas.



- No se permiten armas ni bebidas embriagantes.



- No puede ingresar con bicicleta.



- No puede llevar camisetas de equipos de fútbol.



- El aforo la Plaza de Bolívar es de 15.000 personas. Si se llena, opte por otro de los seis escenarios.

