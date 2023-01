El barrio Egipto y la Candelaría celebrarán desde este sábado 7 de enero hasta el lunes 9 de enero del 2023. En esta oportunidad la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía ofrecerá números artísticos, actividades recreativas y deportivas para que los ciudadanos mantengan vivas las tradiciones de la capital como está que se ha mantenido vigente por 108 años.



Además contará con grandes participaciones musicales de Rikarena, La 33, Penchy Castro y Kari Catillo. El evento será gratuito para los residentes y visitantes de la capital. A su vez, tenga en cuenta que habrá cierres viales en la zona desde este jueves.

“Se tendrá una amplia oferta artística, gastronómica; con los mejores sabores y saberes ancestrales de nuestra comunidad y escenarios deportivos típicos del altiplano cundiboyacense, a través de las cuales se reflejan nuestras riquezas culturales no sólo de nuestra bella localidad, sino en todo el Distrito Capital", mencionó La Alcaldesa Local de La Candelaria, Ángela María Quiroga.



De igual manera, la ciudadanía tendrá la oportunidad de probar bebidas ancestrales como la chicha, el guarapo, entre muchas otras, elaboradas con productos orgánicos provenientes de la sabana.

Cierres viales

El evento contará con un puesto de mando unificado y habrá el cierre total de las siguientes calles. Tenga en cuenta que será un cierre total desde las 4:00 p. m. del 6 de enero hasta las 6:00 p. m. del 10 de enero de 2023.

Cierres en el barrio Egipto Foto: Secretaría de Gobierno

Éstas son las recomendaciones para poder ingresar a la Fiesta de Reyes y Epifanía 2023:



- No ingresar cinturones de chapa y hebilla, paraguas de acero, bicicletas o cualquier tipo de transporte que se categorice como “alternativo”, bebidas alcohólicas y coches

para bebés.

- Después de las 5:00 p.m. no se recomienda la presencia de niños y niñas en el evento.

- Cuidar sus objetos personales.

- No asistir en estado avanzado de embarazo.

- Vestir ropa cómoda.



REDACCIÓN BOGOTÁ

