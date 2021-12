Continúa la construcción de TransMilenio por la carrera 68, infraestructura que será clave para alimentar la Línea 1 del Metro y que estará lista en el año 2025.



El Instituto de Desarrollo Urbano (Idu) ha estado informando los planes de manejo de tránsito que se vayan autorizando a medida que avance la obra en Bogotá.



El más reciente reporte alerta por los cierres autorizados para los grupos 1 y 8 de construcción.



Cierres grupo 1

Empieza: 13 de diciembre



Duración: 8 meses



Horario de cierre: 24 horas



¿Dónde?: Avenida Carrera 68 entre Calles 34 Sur y 39F Sur: cierre total de calzada lenta del costado occidental y cierre de separador lateral y cierre parcial del andén del costado occidental.



¿Qué se hará?: Construcción de calzada y espacio público.



Plan de manejo: Los vehículos que transitan por la Avenida 68 en sentido Norte/Sur, continuarán realizando sus recorridos por este mismo corredor, sobre la calzada rápida (Norte/Sur) y sobre el contraflujo implementado entre la Calle 34 Sur (inicio de contraflujo) y la Calle 42 Sur (fin de contraflujo).



En el sentido Sur/Norte, se dispondrán tres carriles para la circulación vehicular.



Las personas deberán transitar por los senderos o aceras habilitadas y señalizadas

Cierres grupo 8

Tramo Calle 100 entre carreras 65 y 48 (cierre parcial)



Duración: Hasta el 19 de mayo de 2022



¿Qué se hará?: Actividades de mantenimiento, demarcación y borrado vial.



Plan de manejo: cierres nocturnos desde las 22:00 a las 5:00, por carriles no simultáneos, de las calzadas lenta y rápida, en sentido oriente a occidente y viceversa, en el tramo de la Calle 100 entre Carreras 65 y 48.



Cierres de 24 horas por carriles no simultáneos, en el tramo de la Calle 102A entre Carreras 45 y 53.



Calle 100 con Carrera 53 (Retiro de paraderos)



Duración: Hasta el 13 de diciembre de 2021





Otros cierres



Duración: Hasta el 19 de enero de 2022



¿Qué se hará?: Adecuación del separador lateral norte, para encaminar el flujo vehicular



¿Dónde?:



Cierre del carril sur de la calzada lenta norte de la Av. Calle 100 entre Carrera 53 y Av. Suba.



Cierre del carril occidental de la calzada mixta oriental de la Av. Suba entre Av. Calle 100 y Calle 99.



Cierre del carril oriental de la calzada mixta occidental de la Av. Suba entre Av. Calle 103 y Calle 99.



Cierre de carriles, de manera no simultánea, de la Calle 99 entre Carreras 60 y 62 y en la Carrera 62 entre Calle 99 y Av. Suba.



No habrá afectación peatonal, ni de ciclistas, vehículos particulares o transporte público.

EL TIEMPO